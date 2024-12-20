«За 30 секунд». В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

Во время прямой линии в четверг Владимир Путин предложил Западу дуэль, если тот сомневается в «Орешнике». Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
«Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы стоимостью 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. “Орешник” уничтожит их всех примерно за 30 секунд», — рассказал офицер.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от «Сбера» GigaChat.
Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.