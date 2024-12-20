Боуз задался вопросом о работе журналистов на Западе после прямой линии

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на условия работы российских журналистов на Западе после проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
В своем посте в социальной сети Х* он отметил, что на пресс-конференцию с участием российского лидера были допущены представители СМИ из разных стран.
Особое внимание Боуз уделил тому, что Путин отвечал на вопросы журналистов из США и Великобритании, включая сотрудника американского телеканала NBC Кира Симмонса.
Журналист задался вопросом, почему российские журналисты в США и Великобритании сталкиваются с ограничениями, запретами и репрессиями, в то время как их западные коллеги свободно работают в России.
Ранее стало известно, что Кир Симмонс, корреспондент NBC из США, который задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии и сразу покинул помещение, вернулся и занял своё место через час.
* Социальная сеть X (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.