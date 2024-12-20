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Боуз задался вопросом о работе журналистов на Западе после прямой линии

На пресс-конференцию к российскому лидеру были допушены представители СМИ со всего мира.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на условия работы российских журналистов на Западе после проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

В своем посте в социальной сети Х* он отметил, что на пресс-конференцию с участием российского лидера были допущены представители СМИ из разных стран.

Особое внимание Боуз уделил тому, что Путин отвечал на вопросы журналистов из США и Великобритании, включая сотрудника американского телеканала NBC Кира Симмонса.

Журналист задался вопросом, почему российские журналисты в США и Великобритании сталкиваются с ограничениями, запретами и репрессиями, в то время как их западные коллеги свободно работают в России.

Ранее стало известно, что Кир Симмонс, корреспондент NBC из США, который задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии и сразу покинул помещение, вернулся и занял своё место через час.

* Социальная сеть X (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.