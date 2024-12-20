Михаил Котюков наградил жителей региона

В Год семьи почетный знак Красноярского края «Материнская слава» Михаил Котюков вручил многодетной маме, жительнице Красноярска Лилии Прядко. Вместе с супругом Александром она воспитывает 9 детей. Старшему сыну 13 лет, младшему еще не исполнилось и года. Родители растят детей в атмосфере добра и уважения к семейным ценностям, все вместе они активно занимаются спортом и творчеством. Семья всегда посещает школьные и районные мероприятия, поддерживает друг друга в любых начинаниях. «Пока все мое время посвящено детям, их заботам и увлечениям, а когда они подрастут, — рассказывает Лилия, — я займусь моделированием одежды. Мне это очень нравится. Как мама я реализована, в будущем реализую себя и как профессионал своего дела».