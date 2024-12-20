Михаил Котюков наградил жителей региона

На торжественной церемонии чествовали артистов, строителей, учителей, врачей, тренеров, журналистов, финансистов, работников транспортной сферы, специалистов лесной отрасли, ЖКХ и агропромышленного комплекса. Всем им награды вручены за многолетний труд, профессионализм и служение на благо Красноярского края.
В приветственном слове Михаил Котюков поздравил всех с юбилеем родного края и наступающим Новым годом.
«Я благодарю каждого из вас и коллективы, которые помогли вам состояться. Вы пример того, каких успехов можно добиться, если верой и правдой служить своему делу, своему родному краю. Символично, что год 90-летия нашего края мы завершаем таким красивым событием. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вашим семьям мира, тепла, спокойствия. Добра — нашему краю и нашей стране. И, конечно, самого главного — нашей долгожданной Победы. Она точно будет, ведь все мы к ней стремимся каждый день!» — сказал глава региона.
В Год семьи почетный знак Красноярского края «Материнская слава» Михаил Котюков вручил многодетной маме, жительнице Красноярска Лилии Прядко. Вместе с супругом Александром она воспитывает 9 детей. Старшему сыну 13 лет, младшему еще не исполнилось и года. Родители растят детей в атмосфере добра и уважения к семейным ценностям, все вместе они активно занимаются спортом и творчеством. Семья всегда посещает школьные и районные мероприятия, поддерживает друг друга в любых начинаниях. «Пока все мое время посвящено детям, их заботам и увлечениям, а когда они подрастут, — рассказывает Лилия, — я займусь моделированием одежды. Мне это очень нравится. Как мама я реализована, в будущем реализую себя и как профессионал своего дела».
В юбилейный для края год двое жителей региона удостоены почетного знака «За вклад в развитие Красноярского края», 16 — почетного знака «90 лет Красноярскому краю».
В числе награжденных — Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который ведет большую просветительскую работу и является духовным наставником для многих красноярцев. Семеро выдающихся жителей региона получили почетную грамоту Губернатора Красноярского края.