1731 военнослужащий Иркутской области удостоен госнаград за мужество и отвагу

Президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что все российские военные сражаются героически, пожелал им удачи, победы и возвращения домой. Он попросил вынести в зал и развернуть копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую передали ему бойцы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
«Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности Вооруженных Сил возрастают. Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Конечно, они там не одни, там воюет еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота группировки “Север”. И в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, — удачи, победы и возвращения домой», — сказал глава государства.
Комментируя слова президента, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что сегодня на передовой свой долг с честью несут военнослужащие нашего региона. За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, государственных наград удостоен 1731 боец.
«Мы гордимся каждым героем, кто ушел служить и с честью выполняет свой долг, скорбим о каждом, кто героически погиб, защищая нашу Родину. Иркутская область оказывает всестороннюю помощь фронтовикам, отправляет технику, оборудование, гуманитарные грузы. Так, военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, доставят 86 автомобилей из Иркутской области», — рассказал Игорь Кобзев.
Глава региона неоднократно посещал зону боевого соприкосновения. Он лично встречался с бойцами, которые отличились в спецоперации, передавал технику, оборудование, необходимое на передовой, продукты питания длительного хранения в зону специальной военной операции.
Большой вклад в процесс оказания помощи участникам СВО и членам их семей, а также соотечественникам из приграничных территорий вносят общественные организации Приангарья и жители Иркутской области. Кроме того, в Иркутской области на постоянной основе проводятся благотворительные концерты и спецпроекты со сбором средств в поддержку бойцов специальной военной операции.