1731 военнослужащий Иркутской области удостоен госнаград за мужество и отвагу

«Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности Вооруженных Сил возрастают. Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Конечно, они там не одни, там воюет еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота группировки “Север”. И в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, — удачи, победы и возвращения домой», — сказал глава государства.