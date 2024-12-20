Знамя, ипотека, интернет: что сулит Дальнему Востоку «Прямая линия» Путина

По итогам общения президента с народом в этом году Дальнему Востоку было уделено не так много внимания, как прежде, однако так или иначе регион и его проблемы стали заметной частью «Прямой линии».
Мировые СМИ тиражируют кадр президента с боевым знаменем 155 бригады ТОФ, которое Путин образно призвал считать общим знаменем российских войск на СВО. Президент и ранее восхищался приморскими бойцами, а такой знак внимания — высшая отметка достижений военных с Дальнего Востока.
Кроме того, подтвердил Владимир Путин и сохранение двухпроцентной льготной дальневосточной ипотеки. В контексте сокращающихся ипотечных программ это было особенно важно.
Третьим пунктом, в котором отметился макрорегион, стал вопрос чукотского радио «Пурга», которым дал слово Дмитрий Песков. Речь шла об обеспечении отдаленных населенных пунктов высокоскоростным интернетом.
Президент заверил, что вскоре жители Крайнего Севера получат возможность пользоваться всеми преимуществами, которые дает доступ ко всемирной сети. Тем более, что к концу 2027 года ООО «Бюро 1440» планирует запустить 292 космических аппарата собственной разработки, а до 2030 года — 383.