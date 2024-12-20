Сергей Аксенов о пресс-конференции Владимира Путина

Обобщая прошедшее мероприятие, Глава Крыма резюмировал: «В самом начале прямой линии Президент сказал очень важную, фундаментальную вещь: суверенитет должен быть в сердце. С этого действительно начинается все. А в коротком и емком пожелании Верховного Главнокомандующего нашим бойцам отражена суть того, чего ждем все мы: удачи, Победы и возвращения воинов домой. Так и будет. Спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку. Будем работать дальше, выполнять задачи, поставленные Главой государства».