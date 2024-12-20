Сергей Аксенов о пресс-конференции Владимира Путина

В течение более 4 часов он отвечал на вопросы жителей страны и присутствующих журналистов.
По мнению Сергея Аксёнова, «Итоги года с Владимиром Путиным» традиционно прошли в уникальном формате живого, открытого общения с гражданами и журналистами.
«Глава нашего государства, как всегда, дал исчерпывающий анализ ситуации в стране и мире, обозначил стратегические задачи развития России, уделил особое внимание решению конкретных проблем в регионах. Дал ответы на целый ряд волнующих людей вопросов. Прежде всего, это, конечно, ход специальной военной операции, поддержка наших воинов. Это ситуация в экономике, которую Владимир Владимирович назвал основой основ, а также самые значимые проблемы — от социальных, жилищных и коммунальных до демографических и миграционных».
Глава республики заострил внимание на вопросе, заданном в ходе трансляции пенсионеркой, проживающей в городе-герое Керчи, которая сообщила, что она не может бесплатно получить льготный лекарственный препарат для лечения онкологии, поэтому вынуждена его покупать.
«С заявителем оперативно связались все ответственные лица. Все вопросы решены. Однако проблема обеспечения льготными лекарственными препаратами остается. Свои недоработки знаем», — признал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов также отметил важность для Крыма проекта строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря по образцу трассы «Таврида», о котором сообщил Президент. «Реализация этого проекта окажет позитивное влияние на экономическое развитие нашей республики, будет способствовать укреплению связей с историческими регионами», — сказал Глава республики.
Обобщая прошедшее мероприятие, Глава Крыма резюмировал: «В самом начале прямой линии Президент сказал очень важную, фундаментальную вещь: суверенитет должен быть в сердце. С этого действительно начинается все. А в коротком и емком пожелании Верховного Главнокомандующего нашим бойцам отражена суть того, чего ждем все мы: удачи, Победы и возвращения воинов домой. Так и будет. Спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку. Будем работать дальше, выполнять задачи, поставленные Главой государства».