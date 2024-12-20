Yonhap: президента Южной Кореи вызвали на допрос 25 декабря

Юн Сок Ёлю уже направляли повестку, которая требовала от него явиться на допрос в антикоррупционное управление 18 декабря. До этого он не пришел на допрос в прокуратуру 15 декабря. Правоохранительные органы допускают возможность подачи заявки на получение ордера на арест президента в случае его продолжительного отсутствия на допросах без уважительной причины. На этот раз управление отправило повестку только по электронной почте и заказным письмом. Ранее представители объединенной следственной группы пытались передать повестку лично в администрации и резиденции президента, но служба безопасности главы государства и его секретариат указали, что это не входит в их полномочия.