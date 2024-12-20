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Yonhap: президента Южной Кореи вызвали на допрос 25 декабря

СЕУЛ, 20 декабря. /ТАСС/. Объединенная следственная группа пригласила президента Республики Корея Юн Сок Ёля на допрос по делу о мятеже 25 декабря — в день празднования католического Рождества. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: Reuters

Юн Сок Ёлю надлежит явиться в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих в Квачхоне к 10:00 по местному времени. Yonhap предполагает, что праздничный день выбран намерено «с учетом вопросов, связанных с охраной президента», поскольку в этот день в правительственном комплексе будет меньше людей.

В объединенную следственную группу вошли представители управления антикоррупционных расследований, полиции и министерства обороны. Юн Сок Ёль подозревается в организации мятежа — ему присвоен статус возможного лидера заговорщиков — и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения 3 декабря.

Юн Сок Ёлю уже направляли повестку, которая требовала от него явиться на допрос в антикоррупционное управление 18 декабря. До этого он не пришел на допрос в прокуратуру 15 декабря. Правоохранительные органы допускают возможность подачи заявки на получение ордера на арест президента в случае его продолжительного отсутствия на допросах без уважительной причины. На этот раз управление отправило повестку только по электронной почте и заказным письмом. Ранее представители объединенной следственной группы пытались передать повестку лично в администрации и резиденции президента, но служба безопасности главы государства и его секретариат указали, что это не входит в их полномочия.