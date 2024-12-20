Чад потребовал от Франции до 31 января вывести воинский контингент

Уточняется, что соответствующее предписание передали французскому правительству накануне вечером. Изначально планировалось завершить вывод войск к марту, но этот срок был отклонен как слишком долгий. Источник из Чада отметил, что для страны идеальным вариантом является уход французов до конца февраля и начала месяца Рамадан. «Семь недель только для того, чтобы вывести тысячу солдат и много техники, это невозможно», — заявил, в свою очередь, военный источник во Франции (цитата по «РИА Новости»).