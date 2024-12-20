Окружение Байдена обеспечивало ему особые условия работы, пишет WSJ

Как отмечается в публикации, взаимодействие между Байденом и многими членами его администрации происходило редко и зачастую по жесткому сценарию. Помощник президента выпустил директиву для желающих пообщаться один на один: беседы должны быть краткими и целенаправленными. По словам бывшего старшего помощника, по крайней мере один из членов администрации перестал требовать телефонных разговоров с президентом, поскольку стало ясно, что такие просьбы не будут приветствоваться. «Некоторым законодательным лидерам было трудно добиться внимания президента в ключевые моменты, в том числе перед катастрофическим выводом войск из Афганистана», — пишет издание.