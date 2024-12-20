Первый замгубернатора Челябинской области Мамин ушёл в отставку

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин официально оставил должность. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.
Сообщается, что уволился Мамин по собственному желанию. Договор с ним расторгнут с 20 декабря.
«Освободить Мамина Виктора Викторовича от замещаемой должности первого заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 декабря по инициативе работника», — говорится в документе, подписанном главой региона.
Об уходе Виктора Мамина с должности, занимаемой им с апреля 2019 года, стало известно ещё в сентябре. После выборов губернатора его имя не появилось в списке заместителей Алексея Текслера. Как сообщает «КоммерсантЪ», до декабря Мамин формально находился в отпуске.