Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый замгубернатора Челябинской области Мамин ушёл в отставку

Он официально покинул пост с 20 декабря.

Источник: freepik.com

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин официально оставил должность. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Сообщается, что уволился Мамин по собственному желанию. Договор с ним расторгнут с 20 декабря.

«Освободить Мамина Виктора Викторовича от замещаемой должности первого заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 декабря по инициативе работника», — говорится в документе, подписанном главой региона.

Об уходе Виктора Мамина с должности, занимаемой им с апреля 2019 года, стало известно ещё в сентябре. После выборов губернатора его имя не появилось в списке заместителей Алексея Текслера. Как сообщает «КоммерсантЪ», до декабря Мамин формально находился в отпуске.