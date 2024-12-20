Мэр Челябинска наведался к подрядчикам с ночной проверкой в снегопад

Мэр Алексей Лошкин проверил, как Челябинск убирают от снега в ночную смену. Он встретился с подрядчиками и проконтролировал выход техники на улицы. О результатах глава города рассказал в своём Telegram-канале.
Лошкин напомнил подрядчикам, что нельзя оставлять на дорогах валы, сужающие проезжую часть, — такой снег сразу надо отправлять на свалку. Мэр потребовал использовать для этого в том числе шнекороторы — технику, которая закидывает снег в самосвалы, — и позаботиться о достаточном количестве грузовиков.
«Поручил Комитету дорожного хозяйства строго контролировать использование противогололёдных материалов. Полностью отказаться от их использования мы не можем, но нужно следить, чтобы после отработки соль своевременно убиралась с дорог», — отметил Лошкин.
Мэр в ближайшее время намерен также проверить, как организована работа на снегосвалке. Там полностью пересмотрели логистику складирования.
По данным КДХ, ночью 20 декабря на улицах Челябинска работали 250 единиц техники и 210 человек. Днём на уборку города выведут 260 машин и 635 рабочих.