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Мэр Челябинска наведался к подрядчикам с ночной проверкой в снегопад

Алексей Лошкин проконтролировал уборку города.

Источник: Официальный тг-канал Алексея Лошкина

Мэр Алексей Лошкин проверил, как Челябинск убирают от снега в ночную смену. Он встретился с подрядчиками и проконтролировал выход техники на улицы. О результатах глава города рассказал в своём Telegram-канале.

Лошкин напомнил подрядчикам, что нельзя оставлять на дорогах валы, сужающие проезжую часть, — такой снег сразу надо отправлять на свалку. Мэр потребовал использовать для этого в том числе шнекороторы — технику, которая закидывает снег в самосвалы, — и позаботиться о достаточном количестве грузовиков.

«Поручил Комитету дорожного хозяйства строго контролировать использование противогололёдных материалов. Полностью отказаться от их использования мы не можем, но нужно следить, чтобы после отработки соль своевременно убиралась с дорог», — отметил Лошкин.

Мэр в ближайшее время намерен также проверить, как организована работа на снегосвалке. Там полностью пересмотрели логистику складирования.

По данным КДХ, ночью 20 декабря на улицах Челябинска работали 250 единиц техники и 210 человек. Днём на уборку города выведут 260 машин и 635 рабочих.

ЖКХ