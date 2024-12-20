Мэр Челябинска наведался к подрядчикам с ночной проверкой в снегопад

Лошкин напомнил подрядчикам, что нельзя оставлять на дорогах валы, сужающие проезжую часть, — такой снег сразу надо отправлять на свалку. Мэр потребовал использовать для этого в том числе шнекороторы — технику, которая закидывает снег в самосвалы, — и позаботиться о достаточном количестве грузовиков.