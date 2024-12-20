Лукашенко поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником: вы сражаетесь на скрытом от глаз людей фронте

«С первых дней создания спецслужбы чекисты находились в авангарде защиты государства, отстаивая его суверенитет и независимость, в борьбе с врагом проявляли исключительную стойкость, решительность и мужество, показывая пример истинного патриотизма», — говорится в поздравлении.
Продолжая славные традиции белорусской спецслужбы, сейчас сотрудники КГБ сражаются на скрытом от глаз людей фронте, в условиях новых гибридных угроз национальной безопасности, беспрецедентных по своему масштабу, подчеркнул глава государства. «Результаты вашей работы способствуют принятию важнейших политических решений, во многом определяя будущее Родины, а значит, и судьбы миллионов граждан», — констатировал Президент.
Александр Лукашенко поблагодарил каждого за высокий профессионализм, безупречный стиль работы и полную самоотдачу. «Убежден, что, отвечая на вызовы времени, вы сделаете все, чтобы усилить позиции страны в меняющемся миропорядке, сохранив на родной земле мир и стабильность», — обратил внимание белорусский лидер.
Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам органов госбезопасности, всем, кто внес бесценный вклад в приближение Великой Победы, тем, кто сберег и передал лучшие традиции, сформировав современный облик спецслужбы.
Президент пожелал коллективу и ветеранам КГБ счастья и благополучия, здоровья и оптимизма, новых успехов и свершений во имя Беларуси.
Поздравление Президента с Днем сотрудника органов государственной безопасности.
Президент Республики Беларусь
Личному составу и ветеранам Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов государственной безопасности!
С первых дней создания спецслужбы чекисты находились в авангарде защиты государства, отстаивая его суверенитет и независимость, в борьбе с врагом проявляли исключительную стойкость, решительность и мужество, показывая пример истинного патриотизма.
Сегодня, продолжая славные традиции белорусской спецслужбы, вы сражаетесь на скрытом от глаз людей фронте, в условиях новых гибридных угроз национальной безопасности, беспрецедентных по своему масштабу. Результаты вашей работы способствуют принятию важнейших политических решений, во многом определяя будущее Родины, а значит, и судьбы миллионов граждан.
Благодарю каждого из вас за высокий профессионализм, безупречный стиль работы и полную самоотдачу. Убежден, что, отвечая на вызовы времени, вы сделаете все, чтобы усилить позиции страны в меняющемся миропорядке, сохранив на родной земле мир и стабильность.
Особые слова благодарности — ветеранам органов государственной безопасности — всем, кто внес бесценный вклад в приближение Великой Победы, тем, кто сберег и передал лучшие традиции, сформировав современный облик спецслужбы.
Искренне желаю коллективу и ветеранам КГБ счастья и благополучия, здоровья и оптимизма, новых успехов и свершений во имя нашей Беларуси!
Александр Лукашенко
20 декабря 2024 года.