Лукашенко поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником: вы сражаетесь на скрытом от глаз людей фронте

Благодарю каждого из вас за высокий профессионализм, безупречный стиль работы и полную самоотдачу. Убежден, что, отвечая на вызовы времени, вы сделаете все, чтобы усилить позиции страны в меняющемся миропорядке, сохранив на родной земле мир и стабильность.