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Лукашенко поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником: вы сражаетесь на скрытом от глаз людей фронте

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов госбезопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«С первых дней создания спецслужбы чекисты находились в авангарде защиты государства, отстаивая его суверенитет и независимость, в борьбе с врагом проявляли исключительную стойкость, решительность и мужество, показывая пример истинного патриотизма», — говорится в поздравлении.

Продолжая славные традиции белорусской спецслужбы, сейчас сотрудники КГБ сражаются на скрытом от глаз людей фронте, в условиях новых гибридных угроз национальной безопасности, беспрецедентных по своему масштабу, подчеркнул глава государства. «Результаты вашей работы способствуют принятию важнейших политических решений, во многом определяя будущее Родины, а значит, и судьбы миллионов граждан», — констатировал Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил каждого за высокий профессионализм, безупречный стиль работы и полную самоотдачу. «Убежден, что, отвечая на вызовы времени, вы сделаете все, чтобы усилить позиции страны в меняющемся миропорядке, сохранив на родной земле мир и стабильность», — обратил внимание белорусский лидер.

Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам органов госбезопасности, всем, кто внес бесценный вклад в приближение Великой Победы, тем, кто сберег и передал лучшие традиции, сформировав современный облик спецслужбы.

Президент пожелал коллективу и ветеранам КГБ счастья и благополучия, здоровья и оптимизма, новых успехов и свершений во имя Беларуси.

Поздравление Президента с Днем сотрудника органов государственной безопасности.

Президент Республики Беларусь

Личному составу и ветеранам Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов государственной безопасности!

С первых дней создания спецслужбы чекисты находились в авангарде защиты государства, отстаивая его суверенитет и независимость, в борьбе с врагом проявляли исключительную стойкость, решительность и мужество, показывая пример истинного патриотизма.

Сегодня, продолжая славные традиции белорусской спецслужбы, вы сражаетесь на скрытом от глаз людей фронте, в условиях новых гибридных угроз национальной безопасности, беспрецедентных по своему масштабу. Результаты вашей работы способствуют принятию важнейших политических решений, во многом определяя будущее Родины, а значит, и судьбы миллионов граждан.

Благодарю каждого из вас за высокий профессионализм, безупречный стиль работы и полную самоотдачу. Убежден, что, отвечая на вызовы времени, вы сделаете все, чтобы усилить позиции страны в меняющемся миропорядке, сохранив на родной земле мир и стабильность.

Особые слова благодарности — ветеранам органов государственной безопасности — всем, кто внес бесценный вклад в приближение Великой Победы, тем, кто сберег и передал лучшие традиции, сформировав современный облик спецслужбы.

Искренне желаю коллективу и ветеранам КГБ счастья и благополучия, здоровья и оптимизма, новых успехов и свершений во имя нашей Беларуси!

Александр Лукашенко
20 декабря 2024 года.

Лукашенко Александр