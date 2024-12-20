Лукашенко обратился к сотрудникам КГБ, сказав про политические решения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 декабря, в пятницу, обратился к сотрудникам Комитета государственной безопасности, поздравил с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов государственной безопасности и сказал про политические решения. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении отметил, что с первых дней создания спецслужбы чекисты были в авангарде защиты государства, отстаивая его независимость и суверенитет. Кроме того, чекисты в борьбе с врагом проявляли исключительную стойкость, мужество, решительность, показывая пример истинного патриотизма.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что, продолжая сегодня славные традиции белорусской спецслужбы, сотрудники Комитета госбезопасности сражаются на скрытом от глаз людей фронте, в условиях новых гибридных угроз национальной безопасности, которые беспрецедентны по своему масштабу.
— Результаты вашей работы способствуют принятию важнейших политических решений, во многом определяя будущее Родины, а значит, и судьбы миллионов граждан, — заявил Александр Лукашенко.
Также глава государства выразил слова благодарности каждому из сотрудников за высокий профессионализм, полную самоотдачу, а также безупречный стиль работы. Президент убежден в том, что, отвечая на вызовы времени, работники Комитета госбезопасности сделают все для того, чтобы усилить позиции Беларуси в меняющемся миропорядке, сохранив мир и стабильность на родной земле.
Лукашенко особые слова благодарности адресовал ветеранам органов государственной безопасности — всем, кто внес бесценный вклад в приближение Великой Победы, а также тем, кто смог сберечь и передал лучшие традиции, сформировав современный облик спецслужбы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАЭ сказал о своем интересе к искусственному интеллекту.
Тем временем мы узнали, что изменится в сфере ЖКХ в Беларуси в 2025: коммуналка подорожает максимум на 21 рубль, артезианская вода в Минске, оплата вывоза строительного мусора.
Кроме того, Совмин Беларуси ввел электронную визу для иностранцев.