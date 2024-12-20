Лукашенко обратился к сотрудникам КГБ, сказав про политические решения

Также глава государства выразил слова благодарности каждому из сотрудников за высокий профессионализм, полную самоотдачу, а также безупречный стиль работы. Президент убежден в том, что, отвечая на вызовы времени, работники Комитета госбезопасности сделают все для того, чтобы усилить позиции Беларуси в меняющемся миропорядке, сохранив мир и стабильность на родной земле.