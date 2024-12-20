В Словакии пообещали блокировать санкции против атомной энергетики РФ

В 2023 году министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия выступит против включения ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС) в 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Он указал на то, что включение ядерного топлива в список ограничений против РФ негативно скажется на самой Словакии. Поэтому, по словам министра, это является красной чертой.