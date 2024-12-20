Орбан рассказал о предложении России и Украине обменять по 700 пленных

Выступая на пресс-конференции после саммита ЕС, Орбан сказал, что «предпринял определенные шаги» для заключения перемирия. «Я не вижу препятствий для того, чтобы стороны согласились на то, чтобы несколько сотен человек, скажем, по 700 [от России и Украины], должны были вернуться домой», — заявил он (цитата по Magyar Nemzet).