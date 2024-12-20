Орбан рассказал о предложении России и Украине обменять по 700 пленных

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предложивший России и Украине заключить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными, заявил, что речь шла об обмене по 700 человек с каждой стороны.
Выступая на пресс-конференции после саммита ЕС, Орбан сказал, что «предпринял определенные шаги» для заключения перемирия. «Я не вижу препятствий для того, чтобы стороны согласились на то, чтобы несколько сотен человек, скажем, по 700 [от России и Украины], должны были вернуться домой», — заявил он (цитата по Magyar Nemzet).
Российский президент Владимир Путин говорил, что поддержал предложение Орбана и попросил у него выяснить позицию Украины. По словам премьера, Киев отказался. При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Будапешт ничего не обсуждал с Киевом и не предупреждал о своих контактах с Москвой.
В конце ноября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о готовности к проведению крупнейшего обмена пленными с Украиной — передать Киеву 630 украинских солдат на паритетных условиях. В Кремле рассказывали, что после разговора Путина с Орбаном ФСБ передавала в венгерское посольство в Москве российские предложения.
Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в таких посредниках, как Орбан, поскольку у Венгрии «нет сильной армии». «Каким образом он будет давить на [президента Владимира] Путина? Анекдот, улыбка?» — задался вопросом он.