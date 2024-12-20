Непрерывная работа. Как Башкирия решает вопросы, адресованные Президенту

К его прямой линии, продолжавшейся четыре с половиной часа, было приковано внимание десятков миллионов жителей страны. По различным каналам коммуникаций и связи главе государства поступило около 2,5 млн вопросов, ни один из которых не останется без ответа. Часть проблем удалось решить еще до старта прямого эфира. О том, как решаются общественно значимые вопросы в Башкирии — в материале «Башинформа».
Что волнует современное общество
Спектр вопросов, поступивших на президентскую прямую линию в 2024 году, довольно широк и затрагивает темы, волнующие российское общество.
Владимир Путин начал прямую линию с того, что касается практически каждого — состояния экономики страны.
«С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, несмотря ни на что».
Он сообщил, что ВВП страны по итогам года вырастет на 4%, а зарплаты в России (в реальном выражении, с учетом инфляции) выросли на 9%. Безработица — на рекордно низком уровне — 2,3%. Россию ставят по объему экономики на первое место в Европе и 4-е в мире.
Проблема, волнующая россиян — рост цен, что подтверждает статистика. Ситуацию с инфляцией в 9,2−9,3% Путин назвал тревожным сигналом. С одной стороны, цены растут вслед за потреблением, однако для решения проблемы, по мнению президента, предстоит еще поработать правительству, нужно, например, увеличить производство востребованных товаров.
Другая общественно значимая тема — СВО. Президент рассказал, как наши бойцы освобождают российскую территорию, ежедневно продвигаясь на несколько километров. Отвечая на вопросы, Владимир Путин развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Он отметил, что бойцы сейчас «выдавливают противника» в Курской области.
Президент высказал мнение относительно миграции. Он признал, что вопрос является острым для России. Для сокращения числа иностранцев необходимо повышать производительность труда, считает глава РФ. В то же время важно знакомить трудовых мигрантов с культурой, законами России.
Кроме того, в центре внимания были вопросы образования, экологии, развития регионов, международная обстановка, поддержка семей с детьми, программа «Время героев», доступность жилья, ипотека, борьба с телефонными мошенниками и другие. Подробнее об этих и других вопросах прямой линии с Путиным — в текстовой трансляции «Башинформа».
Напомним, что впервые прямая линия с президентом страны состоялась в 2001 году. Последние три года она объединена с итоговой пресс-конференцией. Подобный формат взаимодействия главы государства и общества стал востребованным. Так, в 2023 году «Итоги года с Владимиром Путиным» только на федеральных каналах смотрели более 63% телезрителей. Не случайно Глава Башкирии Радий Хабиров назвал прямую линию с Президентом «важнейшим политическим событием года».
Башкирия проявляет активность
Традиционно участие в прямой линии Президента принимают журналисты из Башкирии. В Москву приехали представители «Башинформа», БСТ и «Зианчуринских зорь». Они подготовили вопросы об импортозамещении, ценах на бензин, о проблеме оттока сельской молодежи в города.
Среди обращений от населения было немало частных, не требующих личного вмешательства главы государства. Скорее важно было привлечь внимание местных чиновников к значимой для людей проблеме.
Вот один из примеров того, как проблемную ситуацию удалось решить еще до начала прямой линии. В кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» позвонил Рамиль Нартдинов из Уфы. 63-летний инвалид третьей группы пять лет пытается решить проблему протекающей кровли в 9-этажном доме. В его квартире отошли обои и обрушилась люстра, на стенах и потолке подтеки. Заявления в соответствующие инстанции ранее не давали результата. После передачи обращения в региональный исполком Народного фронта ситуацию начали исправлять, коммунальщики оперативно приступили к ремонту кровли.
Вопрос жительницы Нефтекамска о дефиците инсулина в аптеках и больницах города был озвучен в прямом эфире. Владимир Путин заявил, что финансирование закупок необходимых лекарственных препаратов осуществляется в полном объеме, однако сбои на местах возможны.
«Деньги на обеспечение россиян льготными лекарствами у государства есть. Вопрос к тому, что иногда возникают проблемы и задержки на местах. На все сбои обязательно обратим внимание».
Для Башкирии оказание своевременной помощи этой категории пациентов весьма важно. В республике на учете состоит 147 тыс. граждан, страдающих сахарным диабетом. В прошлом году на их лечение было направлено более 1,5 млрд рублей. По всей республике работают более 70 эндокринологических кабинетов для взрослых и 33 кабинета для детей, организовано 59 школ сахарного диабета, где пациентов учат сахароснижающей терапии, контролю гликемии, правильному питанию, технике инъекций инсулина.
На вопрос из Нефтекамска оперативно отреагировали в республиканском минздраве
«В аптеках Нефтекамска для обеспечения льготных категорий граждан на сегодняшний день находится 270 упаковок инсулина. В целом по республике в наличии имеется 46 368 упаковок препаратов инсулина различных наименований, из них для обеспечения федеральных льготников 36 656 упаковок, для региональных льготников 9712. По потребности препараты могут быть распределены между аптеками. Пациентка не обращалась в поликлинику с июля 2024 года. До этого момента у нее были рецепты, по которым она получала лекарства. Вчера она оставила данное обращение, ее пригласили на прием в поликлинику и выписали рецепт. Сегодня она уже получила инсулин», — пояснила замминистра здравоохранения Ольга Шайхутдинова.
Практика показывает, что ни одно обращение не останется без ответа. «Башинформ» рассказывал, как работает этот механизм. По окончании прямой линии к работе с обращениями подключаются активисты ОНФ. Они формируют базу вопросов, по которым нужно срочно найти решения, затем следуют обращения в органы власти, прокуратуру, другие надзорные органы. Так, по итогам прямой линии Президента 2023 года органы власти Башкирии рассмотрели около 50 тыс. обращений. В нынешнем году все обращения, поступающие в адрес президента из республики, также взяты на особый контроль. Ранее «Башинформ» рассказывал также, какие вопросы задавали главе государства журналисты республики в разные годы.
Подобные прямые линии всегда вызывают живой интерес. Так, на прямую линию с Главой Башкирии, прошедшую 3 декабря, поступило более 9 тыс. вопросов и обращений, что тоже очень значимо в масштабах региона.
«Многих привлекает возможность задать прямой вопрос руководителю страны или республики. Это является также свидетельством доверия населения власти, говорит о том, что власть слышит людей, решает их вопросы».
Эксперт отмечает, что на прямую линию выносятся частные вопросы, решение которых в компетенции местных властей, о чем свидетельствуют примеры выше.
«Кто-то спрашивает, почему улица не освещена или подъезд не очищен от снега. Разве этим должен заниматься Президент или Глава республики? С одной стороны, это показывает, что на местах недорабатывают, а с другой — говорит о росте гражданского самосознания. Люди уверены, что будут услышаны. Президент и Глава Башкирии всегда говорят на своих прямых линиях, что ни одно обращение не останется без ответа. Некоторые вопросы решаются прямо в ходе прямой трансляции, на остальные отвечают позже», — рассказал Эдуард Гареев.
О значимости такого инструмента диалога власти и общества не раз говорил и Радий Хабиров.
«Такой формат общения очень полезен для всей нашей управленческой команды. Он позволяет сверить часы, понять, что беспокоит наших жителей и на что следует обратить особое внимание».
Стабильным курсом
Тематика вопросов, поступивших на прямую линию Путина из Башкирии, представляет собой срез основных тем, волнующих жителей страны в целом. Это вопросы, касающиеся медицины, обеспечения жильем, дорог и транспорта, цен и др.
Развитие экономики (с чего начал прямую линию Президент) — одно из ключевых направлений, над которым работает управленческая команда Башкирии. В республике, как и в целом по стране отмечается уверенный рост, причем по ряду направлений, показатели превышают общероссийские. Напомним, что по итогам 10 месяцев текущего года индекс промышленного производства в республике вырос на 4,3%. В Башкирии в течение года снижался уровень безработицы, он достиг рекордно низких значений. Продолжают расти доходы и покупательная способность населения. По абсолютному показателю оборота розничной торговли Башкирия стабильно входит в первую десятку регионов России и занимает второе место в Приволжском федеральном округе.
Башкирия продолжает наращивать объем инвестиций. По итогам года рост составил уже 25%. К 2030 году планируется обеспечить ежегодный рост промышленности не менее чем на 5%, а также довести годовой объем инвестиций с нынешних 620 млрд рублей до 1,25 трлн рублей.
Значительная часть вопросов, заданных главе государства, говорит о том, что внимание общества приковано к ситуации на западных рубежах России. Достижение целей СВО, поддержка бойцов и их семей были в числе ключевых тем прямых линий Владимира Путина и Радия Хабирова в 2024 году. Напомним, что воины из Башкирии достойно выполняют свой долг перед Родиной, а республика обеспечивает им надежный тыл: в Башкирии действуют более 40 мер поддержки участников СВО и их семей. «Башинформ» на примерах рассказывал, как это работает.
Владимир Путин в прямом эфире поблагодарил жителей областей и республик, взявших шефство над новыми российскими регионами, помогающих им вернуться к мирной жизни. Серьезную работу в этом направлении ведет Башкирия, на протяжении нескольких лет оказывающая шефскую помощь городу Красный Луч в ЛНР. Республика ремонтирует и строит школы, детсады, больницы, восстанавливает коммунальную инфраструктуру. В 2024 году специалисты из Башкирии работают на 89 объектах, часть работ уже завершена. Благодарность президента страны — показатель того, что Башкирия движется в правильном направлении.
В числе вопросов, заданных президенту, — состояние аграрной отрасли, обеспечение села кадрами. Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики, развивающейся хорошими темпами — 3% в год. Он считает, что внимание к этой сфере нужно повышать, привлекать на село специалистов и молодежь.
Аграрии Башкирии, несмотря на тяжелые погодные условия текущего года, смогли получить хороший урожай — порядка 3,2 млн тонн зерновых. Собран рекордный урожай сахарной свеклы — 2,6 млн тонн, более 700 тысяч тонн масличных культур, хорошие показатели в производстве молока и по поголовью крупного рогатого скота. Благодаря господдержке аграрии закупили порядка 2,4 тысячи единиц техники почти на 11 млрд рублей. В аграрную отрасль республики заходят крупные инвесторы. Об этом сказал в своем декабрьском Послании к Госсобранию Радий Хабиров.
Не во всех российских регионах удалось решить проблему обманутых дольщиков. На прямой линии прозвучал вопрос об обмане дольщиков в Татарстане, оформивших ипотеку с господдержкой, но так и не получивших своего жилья. Речь идет о сотнях людей с детьми. Президент удивился, что такое возможно, и поручил разобраться в ситуации.
Напомним, что Башкирии удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков в нынешнем году. А в 2023 году республика установила исторический максимум по объёму введённого жилья — 3,3 млн кв. м, что на 39,8% выше уровня 2019 года. По этому показателю регион стабильно занимает седьмое место среди регионов России и второе — в ПФО. Башкирия движется к цели, поставленной президентом — строить по 4 млн кв. м жилья ежегодно, начиная с 2030 года.
Анализируя круг вопросов, поступивших в адрес президента из Башкирии, кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой финансов и налогового регулирования УУНиТ Гузалия Галимова отмечает, что население республики волнует «социалка»: размеры пенсий, медицинское обслуживание, инфляция, дороги, транспорт. Эксперт пояснила, что это блок вопросов, находящихся в ведении федеральных органов власти. Решить их силами только одного региона, каким бы крепким он ни был, невозможно из-за сложившейся системы распределения средств, принятого механизма финансирования на уровне бюджетного законодательства.
«Например, индексация пенсий возможна только через принятие соответствующих решений на федеральном уровне, источником которого является бюджет РФ. Вопросы переоснащения медицинских организаций во многом решаются за счет реализации нацпроекта “Здравоохранение”. Финансирование ремонта дорог и обновление транспорта осуществляется за счет выделения средств по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. В перечне вопросов из Башкортостана фактически нет адресованных непосредственно региональной власти и полностью находящихся в ее компетенции», — подытожила Гузалия Галимова.