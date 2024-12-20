Непрерывная работа. Как Башкирия решает вопросы, адресованные Президенту

«В аптеках Нефтекамска для обеспечения льготных категорий граждан на сегодняшний день находится 270 упаковок инсулина. В целом по республике в наличии имеется 46 368 упаковок препаратов инсулина различных наименований, из них для обеспечения федеральных льготников 36 656 упаковок, для региональных льготников 9712. По потребности препараты могут быть распределены между аптеками. Пациентка не обращалась в поликлинику с июля 2024 года. До этого момента у нее были рецепты, по которым она получала лекарства. Вчера она оставила данное обращение, ее пригласили на прием в поликлинику и выписали рецепт. Сегодня она уже получила инсулин», — пояснила замминистра здравоохранения Ольга Шайхутдинова.