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Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Кириллова

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: POOL

По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе разговора Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан решительно осуждает этот «подлый террористический акт».

«Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму».

говорится в сообщении Кремля.

Также Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с успешным проведением «Прямой линии» и большой пресс-конференции по итогам года. Оба лидера подтвердили стремление и далее последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и многостороннего сотрудничества в рамках региональных организаций.

Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Шавкат Мирзиеев