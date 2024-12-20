Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Кириллова

По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе разговора Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан решительно осуждает этот «подлый террористический акт».
«Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму».
Также Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с успешным проведением «Прямой линии» и большой пресс-конференции по итогам года. Оба лидера подтвердили стремление и далее последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям.
Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и многостороннего сотрудничества в рамках региональных организаций.
Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.