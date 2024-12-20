Зачислять ли в школу не говорящих по-русски детей?

Директор хабаровской средней общеобразовательной школы № 76 Жанна Кулехина о запрете на зачисление в школы не владеющих русским языком детей мигрантов:
— Наконец-то приняли такой закон! Потому что происходящее сейчас в школах, которые вынуждены принимать на обучение детей, не знающих русского языка, большая проблема. Ситуация, по сути, ломает всю школьную систему. Судите сами.
Около 28 процентов учеников нашей школы — мигранты, 12 человек совсем не говорят по-русски. Они не понимают учителя, не воспринимают информацию, не в состоянии осваивать школьную программу. Ни о каком качестве образования в этом случае мы говорить не можем. Представьте себя в чужой стране, где все говорят на языке, который вы вообще не понимаете. При этом вас садят за школьную парту учить даже не язык, а математику, физику и так далее. Ну это же невозможно, скажете вы. И будете совершенно правы. Получается, дети бессмысленно проводят время в школе. Однако учитель обязан уделять им внимание, пытаться хоть что-то делать, чтобы вовлечь иностранцев в учебный процесс.
Чтобы хоть как-то помочь детям, которые не говорят по-русски, адаптироваться, мы проводим в школе дополнительные занятия. Учитель русского языка вынужден учить детей элементарному: названиям окружающих предметов, действий. Потому что они, к примеру, не понимают, что когда учитель входит в класс, нужно вставать. Занятия проходят по субботам, учитель формирует небольшие группы по четыре — шесть человек, которые примерно на одном уровне владеют русским языком. С некоторыми детьми приходится общаться при помощи жестов и картинок, или педагог поневоле изучает языки тех государств, откуда приехали наши ученики, чтобы наладить хоть какое-то взаимопонимание с ними. Заметьте, все это происходит в выходные дни. У учителей сегодня и так нагрузка очень большая, а тут они еще вынуждены работать в субботу и в воскресенье!
Радует, что родители детей, которые у нас учатся, понимают, как важно преодолеть языковой барьер, и стараются помогать. Для них это тоже серьезная проблема, некоторые даже подавать заявление на поступление детей в школу приходят с переводчиком. Мы проводим комплексное тестирование для будущих учеников, оцениваем не только речевую готовность, но общий уровень знаний и после такой проверки определяем, в каком классе будет учиться ребенок. Иногда приходится зачислять их в класс, где учатся дети помладше.