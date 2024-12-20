Зачислять ли в школу не говорящих по-русски детей?

Чтобы хоть как-то помочь детям, которые не говорят по-русски, адаптироваться, мы проводим в школе дополнительные занятия. Учитель русского языка вынужден учить детей элементарному: названиям окружающих предметов, действий. Потому что они, к примеру, не понимают, что когда учитель входит в класс, нужно вставать. Занятия проходят по субботам, учитель формирует небольшие группы по четыре — шесть человек, которые примерно на одном уровне владеют русским языком. С некоторыми детьми приходится общаться при помощи жестов и картинок, или педагог поневоле изучает языки тех государств, откуда приехали наши ученики, чтобы наладить хоть какое-то взаимопонимание с ними. Заметьте, все это происходит в выходные дни. У учителей сегодня и так нагрузка очень большая, а тут они еще вынуждены работать в субботу и в воскресенье!