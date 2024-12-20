В ходе прямой линии Владимир Путин подтвердил сохранение дальневосточной ипотеки

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что выдача льготных кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» будет продолжена на прежних условиях. Глава государства также подтвердил сохранение в России льготной ипотеки для семей с детьми, сельской ипотеки, для ИТ-специалистов и жителей новых территорий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Что касается Арктической зоны. Во-первых, мы там сохранили льготную ипотеку под 2 процента, так же, как Дальний Восток, и Арктика под 2 процента сохраняется, что, на мой взгляд, очень важно: люди пользуются этой льготой. Еще для новых территорий тоже 2 процента сохраняется, — сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента из зала.
Как уточнили в министерстве экономического развития Хабаровского края, в регионе отмечаются схожие тенденции. Среди льготных программ «Дальневосточная и арктическая ипотека» остается самой востребованной у жителей края — более 63% льготных кредитов приходится на дальневосточную ипотеку. За 11 месяцев 2024 года свыше 4,3 тыс. семей края воспользовались этой программой. А с конца 2019 года приобрели жилье на льготных условиях около 17,4 тыс. семей. Общая сумма выданных кредитов — 85 млрд рублей.
— Комфортные условия проживания — одна из базовых и насущных потребностей человека. Первоочередные задачи по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока связаны с повышением качества жизни дальневосточников. По поручению президента России мы будем продолжать программу «Дальневосточной и арктической ипотеки», — прокомментировал озвученные данные заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Он добавил, что на Дальнем Востоке также будет продолжена поддержка строительства нового качественного жилья, реализации мастер-планов городов, улучшения городской среды.
«Дальневосточная и арктическая ипотека» также стимулировала жилищное строительство в регионе. Объем строящегося жилья в крае увеличился с 295 до более чем 500 тыс. кв. м в 2024 году. В стадии строительства — свыше 1 млн кв. м.