В ходе прямой линии Владимир Путин подтвердил сохранение дальневосточной ипотеки

— Что касается Арктической зоны. Во-первых, мы там сохранили льготную ипотеку под 2 процента, так же, как Дальний Восток, и Арктика под 2 процента сохраняется, что, на мой взгляд, очень важно: люди пользуются этой льготой. Еще для новых территорий тоже 2 процента сохраняется, — сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента из зала.