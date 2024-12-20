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Новый военный атташе Азербайджана представлен в Казахстане

В Министерстве обороны Казахстана представили нового военного атташе Азербайджана, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Зарубежную делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Казахстане Агаларом Атамоглановым принял министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Руководитель оборонного ведомства Казахстана отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества и пожелал вновь назначенному военному атташе полковнику Фуаду Ибрагимову успешной деятельности на новом поприще.

В ходе встречи стороны подтвердили стремление к расширению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.