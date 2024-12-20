Новый военный атташе Азербайджана представлен в Казахстане

Зарубежную делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Казахстане Агаларом Атамоглановым принял министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Руководитель оборонного ведомства Казахстана отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества и пожелал вновь назначенному военному атташе полковнику Фуаду Ибрагимову успешной деятельности на новом поприще.
В ходе встречи стороны подтвердили стремление к расширению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.