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Посол России в Казахстане встретился с генеральным прокурором Казахстана

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин встретился с генеральным прокурором Республики Казахстан Бериком Асыловым. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба посольства.

Источник: Посольство России в Казахстане

Генпрокурор республики тепло приветствовал Посла России, отметил интенсивный характер двустороннего сотрудничества по линии генеральных прокуратур и правоохранительных органов, а также в рамках профильных международных структур и региональных интеграционных объединений.

Глава высшего надзорного органа Казахстана выделил продуктивную встречу со своим российским коллегой Игорем Красновым «на полях» 22-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), состоявшегося 25 июля 2024 года в Бишкеке.

Алексей Бородавкин поблагодарил Берика Асылова за радушный прием и подтвердил эффективную динамику коммуникации между надзорными ведомствами двух стран. Посол России подчеркнул, что новый импульс российско-казахстанским союзническим отношениям, которые развиваются по восходящей линии, придал государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан 27 ноября 2024 года.

Глава российской дипломатической миссии отдельно упомянул ряд результативных встреч в Астане Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой. По итогам насыщенной рабочей программы российский Омбудсмен высоко оценила возможность обмена передовым опытом с казахстанскими коллегами, которые значительно преуспели в использовании цифровых технологий в рамках уголовно-исполнительной и пенитенциарной систем.