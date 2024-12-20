Посол России в Казахстане встретился с генеральным прокурором Казахстана

Алексей Бородавкин поблагодарил Берика Асылова за радушный прием и подтвердил эффективную динамику коммуникации между надзорными ведомствами двух стран. Посол России подчеркнул, что новый импульс российско-казахстанским союзническим отношениям, которые развиваются по восходящей линии, придал государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан 27 ноября 2024 года.