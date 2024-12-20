Посол России в Казахстане встретился с генеральным прокурором Казахстана

Генпрокурор республики тепло приветствовал Посла России, отметил интенсивный характер двустороннего сотрудничества по линии генеральных прокуратур и правоохранительных органов, а также в рамках профильных международных структур и региональных интеграционных объединений.
Глава высшего надзорного органа Казахстана выделил продуктивную встречу со своим российским коллегой Игорем Красновым «на полях» 22-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), состоявшегося 25 июля 2024 года в Бишкеке.
Алексей Бородавкин поблагодарил Берика Асылова за радушный прием и подтвердил эффективную динамику коммуникации между надзорными ведомствами двух стран. Посол России подчеркнул, что новый импульс российско-казахстанским союзническим отношениям, которые развиваются по восходящей линии, придал государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан 27 ноября 2024 года.
Глава российской дипломатической миссии отдельно упомянул ряд результативных встреч в Астане Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой. По итогам насыщенной рабочей программы российский Омбудсмен высоко оценила возможность обмена передовым опытом с казахстанскими коллегами, которые значительно преуспели в использовании цифровых технологий в рамках уголовно-исполнительной и пенитенциарной систем.