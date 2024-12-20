Times узнала об опасениях Запада из-за британских инструкторов на Украине

Сейчас европейские страны обсуждают возможность отправки на Украину миротворческих сил в случае прекращения огня для мониторинга соблюдения режима. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативу, но лучшей гарантией безопасности страны считает членство в НАТО. В Кремле отметили, что этот вопрос «может обсуждаться в ходе переговоров», но каких-либо предпосылок для них сейчас нет. Российская сторона подчеркивает, что выступает не за перемирие, а за мир, достичь которого, по мнению Москвы, можно после выполнения ее условий и достижения поставленных целей.