Накануне возможность перенести обучение украинских военных с территории Великобритании на запад Украины допустил глава Минобороны Джон Хили, который призвал сделать подготовку войск «более соответствующей потребностям» Киева. Неназванный чиновник одной из западных стран в беседе с изданием согласился, что «чем ближе к фронту, тем эффективнее обучение». В то же время он указал, что «россияне будут считать целью любую западную помощь внутри Украины».
По данным Times, осенью 2023 года на отправке инструкторов на Украину настаивал тогдашний глава генштаба Сухопутных войск ВС Британии генерал Патрик Сандерс, но против выступил начальник штаба обороны Энтони Радакин. Он призвал Гранта Шаппса, который был министром обороны с августа 2023 по июль 2024 года, отклонить инициативу Сандерса.
До начала полномасштабного конфликта России и Украины инструкторы тренировали украинскую армию на западе страны. В январе 2022 года около 30 британских солдат прибыли на военный полигон Яворовский в Львовской области, чтобы обучить бойцов ВСУ обращению с противотанковыми комплексами NLAW, но менее чем через месяц они покинули страну. После начала военных действий обучение продолжилось в Европе, в рамках миссии Interflex с лета 2022 года тренировку пришли около 51 тыс. украинских военных, пишет Times.
В Кремле подчеркивали, что в случае появления военных стран НАТО на территории Украины конфликт России с альянсом будет неизбежен. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по расположению иностранных инструкторов в зоне боевых действий.
Сейчас европейские страны обсуждают возможность отправки на Украину миротворческих сил в случае прекращения огня для мониторинга соблюдения режима. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативу, но лучшей гарантией безопасности страны считает членство в НАТО. В Кремле отметили, что этот вопрос «может обсуждаться в ходе переговоров», но каких-либо предпосылок для них сейчас нет. Российская сторона подчеркивает, что выступает не за перемирие, а за мир, достичь которого, по мнению Москвы, можно после выполнения ее условий и достижения поставленных целей.