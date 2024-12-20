МИД Беларуси: из Сирии эвакуирована очередная группа белорусов

Посольство Беларуси в Сирии и консульская служба МИД (в том числе консулы, находящихся сейчас в Бейруте), обеспечили эвакуацию еще одной группы белорусских граждан из Дамаска.
«22 человека, находившихся в Сирии по коммерческим контрактам для обслуживания Тишринской ТЭС, благополучно покинули страну и уже двигаются на Родину по территории Союзного государства», — сообщили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве.
МИД высказал признательность всем, в том числе зарубежным коллегам, почетному консулу Беларуси в Ливане, кто оказывал содействие в решении непростых вопросов, связанных с эвакуацией белорусов из Сирии.
В ведомстве подчеркнули, что работа по оказанию содействия белорусским гражданам, которые по разным причинам оказались на территориях со сложными военно-политическими условиями, будет продолжена.
Ситуация в Сирии
В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Президент страны Башар Асад после переговоров с участниками конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть.
Белорусское посольство осталось в Дамаске, дипломаты продолжили выполнять свою работу.