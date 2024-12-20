Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»

«Мы внедрили новый формат. Мы запускаем обсуждение нашего общественного договора между бизнесом, законодателями, исполнительной властью и людьми, которые работают в разных отраслях, не имеют возможности напрямую влиять на процессы, не находясь в исполнительной власти, но при этом хотели бы свои проблемы обозначить. Вот вы этот дух, пожалуйста, донесите. Вы сами в своей работе такой же подход пропагандируйте, — обратился к присутствующим глава региона. — Самые страшные и секретные вещи мы теперь будем обсуждать открыто. Только так это должно обсуждаться. У нас не будет “ночных губернаторов”, у нас не будет демиургов, у нас не будет людей, которые бы не были доступны для жителей. Мы всех пригласим к дискуссии. Разными способами, на разных площадках мы все равно найдем возможность эту беседу провести так, как хотят люди».