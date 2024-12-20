МИД сказал про эвакуацию 22 граждан Беларуси из Дамаска

Ведомство признательно всем тем, в том числе зарубежным партнерам, почетному консулу Беларуси в Ливане, кто оказывал содействие в решении указанного непростого вопроса. МИД подчеркнул, что данная работа, связанная с оказанием возможного содействия белорусам, которые по разным причинам оказались на территориях со сложными военно-политическими условиями, будет и далее продолжена.