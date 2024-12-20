МИД сказал про эвакуацию 22 граждан Беларуси из Дамаска. Подробности озвучили БелТА в Министерстве иностранных дел.
В сообщении сказано, что по итогам работы посольства Беларуси в Сирии, а также консульской службы МИД, в том числе консулов, которые находятся в Бейруте, удалось обеспечить эвакуацию еще одной группы граждан Беларуси из Дамаска.
«22 человека, находившиеся в Сирии по коммерческим контрактам для обслуживания Тишринской ТЭС, благополучно покинули страну и уже двигаются на Родину по территории Союзного государства», — уточнили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
Ведомство признательно всем тем, в том числе зарубежным партнерам, почетному консулу Беларуси в Ливане, кто оказывал содействие в решении указанного непростого вопроса. МИД подчеркнул, что данная работа, связанная с оказанием возможного содействия белорусам, которые по разным причинам оказались на территориях со сложными военно-политическими условиями, будет и далее продолжена.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам КГБ, сказав про политические решения.
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