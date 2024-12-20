В Челябинской области приняли бюджет на 2025 год

«Поправками предусматривается увеличение объема федеральных поступлений на 27,1 миллиарда рублей по ряду направлений. Так, дополнительные средства в размере 5,99 миллиарда рублей направят на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог области, на модернизацию первичного звена здравоохранения — 3,18 миллиарда рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам предусмотрено — 2,6 миллиарда рублей, на организацию бесплатного горячего питания школьников — 1,93 миллиарда рублей и другие социально значимые расходы».
В то же время за счет остатков и перераспределения в 2025 году предусматриваются дополнительные расходы по ряду направлений.
Традиционно сохраняется социальная направленность бюджета — это порядка 70% расходов. Особое внимание уделено всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их семей — с учетом дополнительных средств общая сумма расходов по этому направлению в 2025 году составит почти 9 млрд рублей.
Общие параметры областного бюджета на 2025 год составят по доходам — 307,5 млрд рублей, по расходам — 343,2 млрд рублей. Дефицит — 36,1 млрд рублей.