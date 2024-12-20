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В Приднестровье готовятся к энергокризису: какие решения принял Совбез

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек — Sputnik. Второе заседание Совета безопасности по подготовке к возможному энергетическому кризису провели в четверг в Тирасполе.

Источник: Photo : Юлия Сорокопуд

Обсуждались вопросы, связанные с выполнение поручений, данных ранее лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Местные власти, согласно плану действий, примут во внимание два основных варианта: в случае сокращения поставок газа и при полном их отсутствии.

Молдавскую ГРЭС уже подготовили к работе на угле. При этом предприятиям, производящие основные продукты питания, газ ограничивать не будут. Производства постараются перевести на ночной режим работы.

Детсады и школы переведут на удаленку, дошкольные учреждения будут принимать только тех детей, у кого работают оба родителя.

В городах и районах готовятся пункты временного пребывания и обогрева. Для организации питания есть 40 полевых кухонь.

Уже с понедельника, 23 декабря, учреждения ведомства по здравоохранению временно прекратят плановую диспансеризацию, чтобы освободить места для оказания неотложной помощи. Часть пациентов переведут из одних больниц в другие.

Введены также некоторые правила, касающиеся вывоза и использования падежного леса. Так, разрешен его сбор вручную без разрешительных документов. Для использования техники нужно получить разрешение у местных властей. Вывоз падежного леса за пределы Приднестровья и рубка живого леса запрещены.

Координацией работы волонтеров, а также работы колл-центра по аналогии с тем, что был в пандемию коронавируса, займется правоохранительное ведомство.

Режим ЧП в энергетике действует в Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней.

экономика
энергетика