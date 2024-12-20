В Приднестровье готовятся к энергокризису: какие решения принял Совбез

Введены также некоторые правила, касающиеся вывоза и использования падежного леса. Так, разрешен его сбор вручную без разрешительных документов. Для использования техники нужно получить разрешение у местных властей. Вывоз падежного леса за пределы Приднестровья и рубка живого леса запрещены.