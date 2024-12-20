НАТО готовится к войне с Россией, заявили в МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего — 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее — в феврале — Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.