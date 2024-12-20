НАТО готовится к войне с Россией, заявили в МИД

«Россия последовательно придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путем демонстрации наших военных возможностей. Есть все основания полагать, что направленные нами сигналы о возможных последствиях “помериться силой” с нами считываются на той стороне. Что касается общего курса НАТО, то он представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».
Грушко добавил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников», отметив, что, демонизируя намерения России, НАТО пытается добиться превосходства во всех операционных средах, в непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей, проводит учения, включающие отработку наступательных действий, развивает логистическую инфраструктуру для быстрой переброски войск, вооружений и техники.
«Если суммировать — НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — заключил дипломат.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего — 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее — в феврале — Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.