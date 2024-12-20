Президент поднял важные для Приморья темы

«Во время прямой линии президент не ещё и даёт ориентиры для будущего развития нашей страны. Владимир Путин в преддверии Нового года пожелал россиянам проводить больше времени со своими близкими. И я считаю это действительно важным, потому что время, проведённое вместе, укрепляет и поддерживает семейные отношения и ценности», ― подчеркнул депутат ЗСПК Александр Захаров.