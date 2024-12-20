Президент поднял важные для Приморья темы

Лидеры общественного мнения Приморья называют своевременными и важными слова президента России, прозвучавшие на итоговой пресс-конференции главы государства. Президент затронул множество важных тем, главными для Приморья стали демография, поддержка участников СВО, льготная ипотека и многие другие.
Формально про Владивосток и Приморье Владимир Путин не упомянул ни разу. Но всё сказанное главой государства относилось к региону напрямую.
Глава государства уделил важное место вопросам демографии. Он признал, что демографическая ситуация далека от идеальной. Коэффициент рождаемости в среднем по стране составляет 1,4. В Приморье он выше среднероссийского, но лишь ненамного. Чтобы прекратить естественную убыль населения, его необходимо поднять как минимум до 2,3.
Одним из важных инструментов улучшения демографической ситуации Владимир Путин назвал программы льготного ипотечного кредитования. Президент отметил, что власти сохранили дальневосточную и сельскую ипотеку на прежних условиях. Теперь важно обеспечить беспрепятственную выдачу кредитов. Причём, процентные ставки по ним должны сохраняться на прежнем уровне.
«Дальневосточная и арктическая ипотека» продлена на прежних условиях до 2030 года. Льготные кредиты на покупку жилья по ней можно получить под два процента годовых. И я считаю это одним из самых важных заявлений главы государства", ― отметил депутат Законодательного собрания Приморья Александр Захаров.
Значимым событием для региона стал подарок от военных главе государства. Владимир Путин продемонстрировал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Её бойцы сейчас освобождают Курскую область. Морские пехотинцы передали знамя легендарного соединения президенту. Он попросил развернуть его в прямом эфире.
«Ребята действуют героически. 155-я бригада воюет в Курской области вместе со многими другими подразделениями. Сейчас движение идёт по всей линии фронта, — отметил Владимир Путин. — Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. И это происходит каждый день». Героизм приморских морпехов пошёл в легенды, и они стали примером, на который стоит равняться при воспитании подрастающего поколения.
Итоговая пресс-конференция президента стало рекордной. Она продолжалась свыше 4 часов и 20 минут. Главе государства поступило около двух с половиной миллионов вопросов.
Мероприятие важно не только подведением итогов уходящего года.
«Во время прямой линии президент не ещё и даёт ориентиры для будущего развития нашей страны. Владимир Путин в преддверии Нового года пожелал россиянам проводить больше времени со своими близкими. И я считаю это действительно важным, потому что время, проведённое вместе, укрепляет и поддерживает семейные отношения и ценности», ― подчеркнул депутат ЗСПК Александр Захаров.
Лидеры общественного мнения Приморья называют своевременными и важными слова президента России, прозвучавшие на итоговой пресс-конференции главы государства. Президент затронул множество важных тем, главными для Приморья стали демография, поддержка участников СВО, льготная ипотека и многие другие.
Формально про Владивосток и Приморье Владимир Путин не упомянул ни разу. Но всё сказанное главой государства относилось к региону напрямую.
Глава государства уделил важное место вопросам демографии. Он признал, что демографическая ситуация далека от идеальной. Коэффициент рождаемости в среднем по стране составляет 1,4. В Приморье он выше среднероссийского, но лишь ненамного. Чтобы прекратить естественную убыль населения, его необходимо поднять как минимум до 2,3.
Одним из важных инструментов улучшения демографической ситуации Владимир Путин назвал программы льготного ипотечного кредитования. Президент отметил, что власти сохранили дальневосточную и сельскую ипотеку на прежних условиях. Теперь важно обеспечить беспрепятственную выдачу кредитов. Причём процентные ставки по ним должны сохраняться на прежнем уровне.
«Дальневосточная и арктическая ипотека» продлена на прежних условиях до 2030 года. Льготные кредиты на покупку жилья по ней можно получить под два процента годовых. И я считаю это одним из самых важных заявлений главы государства", ― отметил депутат Законодательного собрания Приморья Александр Захаров.
Значимым событием для региона стал подарок от военных главе государства. Владимир Путин продемонстрировал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Её бойцы сейчас освобождают Курскую область. Морские пехотинцы передали знамя легендарного соединения президенту. Он попросил развернуть его в прямом эфире.
«Ребята действуют героически. 155-я бригада воюет в Курской области вместе со многими другими подразделениями. Сейчас движение идёт по всей линии фронта, — отметил Владимир Путин. — Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. И это происходит каждый день». Героизм приморских морпехов пошёл в легенды, и они стали примером, на который стоит равняться при воспитании подрастающего поколения.
Итоговая пресс-конференция президента стала рекордной. Она продолжалась свыше 4 часов и 20 минут. Главе государства поступило около двух с половиной миллионов вопросов.
Мероприятие важно не только подведением итогов уходящего года.
«Во время прямой линии президент не ещё и даёт ориентиры для будущего развития нашей страны. Владимир Путин в преддверии Нового года пожелал россиянам проводить больше времени со своими близкими. И я считаю это действительно важным, потому что время, проведённое вместе, укрепляет и поддерживает семейные отношения и ценности», ― подчеркнул депутат ЗСПК Александр Захаров.