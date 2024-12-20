Свердловские депутаты изменили границы Алапаевского и Верхотурского районов

Председатель комитета заксобрания по региональной политике Михаил Зубарев отметил, что поселок Таежный «почти со всех сторон окружен территорией городского округа Верхотурский». Он добавил, что изменения направлены на оптимизацию административно-территориального устройства. «Отнесение поселка к территории Верхотурского района и включение его в состав городского округа Верхотурский будет способствовать повышению эффективности управления в части благоустройства, ЖКХ, обеспечения экологической и пожарной безопасности, повышения качества жизни местного населения», — заверил он.