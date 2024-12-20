Свердловские депутаты изменили границы Алапаевского и Верхотурского районов

В связи с поправками будут изменены границы Алапаевского, Верхотурского районов и двух муниципалитетов, входящих в них. Соответствующий законопроект поддержали 45 депутатов областного заксобрания, один — не голосовал.
Председатель комитета заксобрания по региональной политике Михаил Зубарев отметил, что поселок Таежный «почти со всех сторон окружен территорией городского округа Верхотурский». Он добавил, что изменения направлены на оптимизацию административно-территориального устройства. «Отнесение поселка к территории Верхотурского района и включение его в состав городского округа Верхотурский будет способствовать повышению эффективности управления в части благоустройства, ЖКХ, обеспечения экологической и пожарной безопасности, повышения качества жизни местного населения», — заверил он.
В управлении информполитики заксобрания отметили, что законопроект поддержали депутаты думы Махневского муниципального образования и городского округа Верхотурский, глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин.
По данным Свердловскстата, на начало 2024 года в Махневском муниципальном образовании проживали 4,7 тыс. человек, в городском округе Верхотурский — 13,3 тыс. человек.