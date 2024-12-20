ТАСС: обвиняемый в убийстве Кириллова может связаться с сообщниками на свободе

19 декабря Курбонова заключили под стражу на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме. По данным Mash, обвиняемый попросил переводчика, так как плохо знает русский язык. Сторона защиты настаивала на избрании альтернативной меры пресечения, обвиняемый оставил решение на усмотрение судьи, а следствие требовало заключения под стражу. Суд учел, что у Курбонова ранее не было проблем с законом, у него пятеро несовершеннолетних детей, двое из которых совсем маленькие, однако его обвиняют в совершении особо тяжких преступлений.