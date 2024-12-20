Кандидаты в президенты Белоруссии в 2025 году: список участников выборов

Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, выдвигаемых инициативными группами на пост президента страны. Однако голосовать можно только за одного кандидата в президенты. Для выдвижения политика в президенты его инициативная группа должна собрать не менее 100 тысяч подписей.