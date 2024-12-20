Кандидаты в президенты Белоруссии в 2025 году: список участников выборов

Скоро в соседней с РФ страной пройдут выборы главы государства. Кандидаты в президенты Белоруссии в 2025 году уже известны: читайте основную информацию о политических деятелях, которые выдвинут свои кандидатуры для участия в предстоящей избирательной кампании.
Важная информация о президентских выборах Белоруссии в 2025 году
В ноябре 2024 года Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала семь инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост главы государства. Главное, что известно к этому моменту, поместили в таблицу.
|Дата президентских выборов
|26 января 2025 года
|Число кандидатов на пост главы государства
|Семь человек
|Срок президентских полномочий
|Пять лет
|Дата следующих выборов в РБ
|2030 год
|Кто может голосовать
|Граждане Белоруссии старше 18 лет, не находящиеся в местах лишения свободы или принудительного лечения
Кто может стать кандидатом на пост президента Белоруссии
Главой государства в Белоруссии считается президент. Его избирают граждане сроком на пять лет в соответствии со статьей 80 Конституции. Для выдвижения кандидатом в президенты необходимо соответствовать ряду критериев, прописанных в основном законе государства:
- возраст: не моложе 40 лет;
- гражданство: белорус по рождению;
- кандидат должен прожить в Белоруссии не менее 20 лет;
- у претендующего не должно быть иностранного гражданства;
- он также обязан обладать избирательным правом.
Порядок регистрации и отбора кандидатов в президенты Белоруссии
Для выдвижения кандидатуры на пост президента Белоруссии необходимо соответствовать перечисленным выше критериям. Претендента на пост президента выдвигает инициативная группа, подающая заявление о регистрации в Центральную избирательную комиссию Белоруссии. Специалисты последней тщательно изучают документы, после чего регистрируют их или отказывают в регистрации на определенных основаниях.
Следующий этап отбора кандидатов на пост главы белорусского государства подразумевает сбор подписей. Отдавать последние за кандидатов в президенты республики могут граждане Белоруссии старше 18 лет, обладающие избирательным правом, не находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда или в учреждениях принудительного лечения.
Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, выдвигаемых инициативными группами на пост президента страны. Однако голосовать можно только за одного кандидата в президенты. Для выдвижения политика в президенты его инициативная группа должна собрать не менее 100 тысяч подписей.
В подписном листе должны присутствовать собственноручные проставленные избирателем дата и подпись. Также указываются данные кандидата, в том числе фамилия, имя, отчество, год рождения, род деятельности.
Лицо, выдвинутое кандидатом в президенты страны, должно представить в ЦИК РБ собранные подписи с 7 по 21 декабря. Затем два месяца уходит на предвыборную агитационную кампанию.
Сами президентские выборы запланированы в Белоруссии на 26 января.
Список кандидатов в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году
Регистрация инициативных групп кандидатов в президенты Белоруссии началась в октябре 2024 года. Собрали основную информацию о людях, выдвинувших кандидатуры на пост главы белорусского государства.
1. Лукашенко Александр Григорьевич
Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию более 30 лет, с 20 июля 1994 года.
|Партия
|Беспартийный
|Год рождения
|1954
|Место рождения
|Копысь, Витебская область
|Деятельность
|Президент Белоруссии
|Образование
|Высшее (Могилевский государственный педагогический институт, Белорусская сельскохозяйственная академия)
|Место проживания
|Минск
Основные цели в предвыборной программе кандидата
Предвыборная программа Лукашенко ориентирована на продолжение существующей политики Минска в социальной, экономической, внешнеполитической сферах. В том числе она ориентирована на дальнейшее тесное сотрудничество с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ.
2. Олег Сергеевич Гайдукевич
Гайдукевич представляет либерально-демократическое крыло.
|Партия
|Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ)
|Год рождения
|1977
|Место рождения
|Минск
|Деятельность
|Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
|Образование
|Высшее (Академия МВД Белоруссии)
|Место проживания
|Минск
Основные цели в предвыборной программе кандидата
Предвыборная программа Олега Гайдукевича основывается на ценностях патриотизма, утверждении национального суверенитета республики. Политик неоднократно выступал против западных санкций, призывал к наказанию представителей антигосударственной оппозиции.
3. Сергей Александрович Сыранков
Сергей Сыранков, выдвигаясь на пост главы республики, заявил, что идет на выборы не против, а вместе с президентом.
|Партия
|Коммунистическая партия Беларуси
|Год рождения
|1983
|Место рождения
|Краснополье Могилевской области
|Деятельность
|Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси
|Образование
|Высшее (факультет иностранных языков Могилевского государственного университета)
|Место проживания
|Минск
Основные цели в предвыборной программе кандидата
Программа коммуниста в большей мере ориентирована на социальную повестку. Учитывая, что кандидат представляет левые политические силы, защита трудящихся и соблюдение социальных гарантий занимают важное место в предвыборной повестке кандидата. Сыранков выступает также за развитие более тесных отношений с Китаем.
4. Александр Николаевич Хижняк
Политическая программа Александра Хижняка также основана на утверждении социальных ценностей.
|Партия
|Республиканская партия труда и справедливости
|Год рождения
|1978
|Место рождения
|Хойники Гомельской области
|Деятельность
|Директор Белорусского НИИП градостроительства
|Образование
|Высшее (Белорусский коммерческий университет управления, Академия управления при Президенте РБ)
|Место проживания
|Минск
Основные цели в предвыборной программе кандидата
В центре программы Хижняка — понятия «справедливость» и «ответственность». Партия считает своей основной задачей выстраивание диалога между государством и гражданским обществом.
5. Анна Анатольевна Канопацкая
В отличие от остальных кандидатов, Анна Канопацкая находится в оппозиции действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
|Партия
|Беспартийная
|Год рождения
|1976
|Место рождения
|Минск
|Деятельность
|Индивидуальный предприниматель
|Образование
|Высшее (Белорусский государственный университет, юридический факультет)
|Место проживания
|Минск
Основные цели в предвыборной программе кандидата
Ранее Конопацкая выступала за разрыв союзных отношений с Россией, выход из ОДКБ, за развитие более тесных политических и экономических связей с Евросоюзом.
Кандидаты, заявившие о выходе из борьбы за должность президента
На пост президента Белоруссии изначально собирались баллотироваться также Сергей Бобриков и Ольга Чемоданова. Однако 12 ноября 2024 года оба кандидата сняли свои кандидатуры, призвав их сторонников проголосовать за Александра Лукашенко.
1. Ольга Николаевна Чемоданова
Карьера в органах власти и правоохранительной системе Белоруссии характеризует Ольгу Чемоданову как преданную сторонницу действующего главы государства Александра Лукашенко. Вскоре после регистрации она сняла свою кандидатуру.
|Партия
|Беспартийная
|Год рождения
|1977
|Место рождения
|д. Острошицкий Городок, Минский район БССР
|Деятельность
|Начальник главного идеологического управления и по делам молодежи Минского городского исполкома
|Образование
|Высшее (Белорусский государственный университет, белорусский язык и литература)
|Место проживания
|Минск
Основные цели в предвыборной программе кандидата
Предвыборная программа Чемодановой фактически ничем не отличается от действующего курса Минска и основана на патриотизме и социальной справедливости.
2. Сергей Валентинович Бобриков
Прослуживший большую часть жизни в Вооруженных силах СССР и Белоруссии, Сергей Бобриков никогда не был замечен в оппозиционных настроениях по отношению к действующему президенту страны. Его политическая платформа мало чем отличается от программы Александра Лукашенко.
|Партия
|Белорусская партия «Белая Русь»
|Год рождения
|1962
|Место рождения
|Лепель Витебской области
|Деятельность
|Председатель Белорусского союза офицеров, заместитель начальника консультативного отдела Минобороны РБ
|Образование
|Высшее (Коломенское высшее артиллерийское командное училище, Военная артиллерийская академия, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации)
|Место проживания
|Минск
Основные цели в предвыборной программе кандидата
Основной упор Бобриков делал на утверждении ценностей патриотизма и социальной справедливости, уважения к людям труда и военнослужащим, защите национальных интересов. В конечном итоге он снял свою кандидатуру в поддержку Александра Лукашенко.
Главное о кандидатах в президенты Белоруссии в 2025 году
Важная информация, которую стоит запомнить о грядущих выборах в республике:
1. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Кандидатом в президенты РБ может стать гражданин этой страны по рождению, достигший возраста 40 лет и обладающий избирательным правом.
2. На предстоящих президентских выборах в Белоруссии в качестве кандидатов участвуют действующий глава государства Александр Лукашенко, политики Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Анна Канопацкая.
3. Свои кандидатуры 12 ноября 2024 года сняли Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков. Своих сторонников они призвали проголосовать за Александра Лукашенко.
4. Все кандидаты в президенты Белоруссии, за исключением Анны Канопацкой, придерживаются похожих идеологических принципов. Они ориентируются на патриотические ценности, защиту национального суверенитета и дружбу с Россией. Что касается Канопацкой, то она придерживается курса на развитие сотрудничества с Евросоюзом и Западом в целом.
Список источников
1. Конституция Республики Беларусь. Сайт президента Республики Беларусь.
2. В Беларуси завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. 2024.
3. Сергей Сыранков: «Мы идем на выборы не вместо, а вместе с Президентом». Минские новости. 2024.
4. РПТС впервые за 30 лет выдвигает кандидата в Президенты. Республиканская партия труда и справедливости. 2024.
5. Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное. РБК. 2020.