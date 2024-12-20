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Кандидаты в президенты Белоруссии в 2025 году: список участников выборов

Избирательная кампания в соседней республике — важное для РФ событие, которое находится в центре внимания как простых граждан, так и средств массовой информации. Собрали главное об известных кандидатах в президенты Белоруссии в 2025 году.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
В 2025 году пройдут выборы президента Белоруссии.
Источник: Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

Скоро в соседней с РФ страной пройдут выборы главы государства. Кандидаты в президенты Белоруссии в 2025 году уже известны: читайте основную информацию о политических деятелях, которые выдвинут свои кандидатуры для участия в предстоящей избирательной кампании.

Важная информация о президентских выборах Белоруссии в 2025 году

В ноябре 2024 года Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала семь инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост главы государства. Главное, что известно к этому моменту, поместили в таблицу.

Дата президентских выборов
26 января 2025 года
Число кандидатов на пост главы государства
Семь человек
Срок президентских полномочий
Пять лет
Дата следующих выборов в РБ
2030 год
Кто может голосовать
Граждане Белоруссии старше 18 лет, не находящиеся в местах лишения свободы или принудительного лечения

Кто может стать кандидатом на пост президента Белоруссии

Главой государства в Белоруссии считается президент. Его избирают граждане сроком на пять лет в соответствии со статьей 80 Конституции. Для выдвижения кандидатом в президенты необходимо соответствовать ряду критериев, прописанных в основном законе государства:

  • возраст: не моложе 40 лет;
  • гражданство: белорус по рождению;
  • кандидат должен прожить в Белоруссии не менее 20 лет;
  • у претендующего не должно быть иностранного гражданства;
  • он также обязан обладать избирательным правом.

Порядок регистрации и отбора кандидатов в президенты Белоруссии

Для выдвижения кандидатуры на пост президента Белоруссии необходимо соответствовать перечисленным выше критериям. Претендента на пост президента выдвигает инициативная группа, подающая заявление о регистрации в Центральную избирательную комиссию Белоруссии. Специалисты последней тщательно изучают документы, после чего регистрируют их или отказывают в регистрации на определенных основаниях.

Следующий этап отбора кандидатов на пост главы белорусского государства подразумевает сбор подписей. Отдавать последние за кандидатов в президенты республики могут граждане Белоруссии старше 18 лет, обладающие избирательным правом, не находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда или в учреждениях принудительного лечения.

Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, выдвигаемых инициативными группами на пост президента страны. Однако голосовать можно только за одного кандидата в президенты. Для выдвижения политика в президенты его инициативная группа должна собрать не менее 100 тысяч подписей.

В подписном листе должны присутствовать собственноручные проставленные избирателем дата и подпись. Также указываются данные кандидата, в том числе фамилия, имя, отчество, год рождения, род деятельности.

Лицо, выдвинутое кандидатом в президенты страны, должно представить в ЦИК РБ собранные подписи с 7 по 21 декабря. Затем два месяца уходит на предвыборную агитационную кампанию.

Сами президентские выборы запланированы в Белоруссии на 26 января.

Список кандидатов в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году

Регистрация инициативных групп кандидатов в президенты Белоруссии началась в октябре 2024 года. Собрали основную информацию о людях, выдвинувших кандидатуры на пост главы белорусского государства.

1. Лукашенко Александр Григорьевич

Александр Лукашенко.
Источник: Сайт президента республики Белоруссия

Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию более 30 лет, с 20 июля 1994 года.

Партия
Беспартийный
Год рождения
1954
Место рождения
Копысь, Витебская область
Деятельность
Президент Белоруссии
Образование
Высшее (Могилевский государственный педагогический институт, Белорусская сельскохозяйственная академия)
Место проживания
Минск

Основные цели в предвыборной программе кандидата

Предвыборная программа Лукашенко ориентирована на продолжение существующей политики Минска в социальной, экономической, внешнеполитической сферах. В том числе она ориентирована на дальнейшее тесное сотрудничество с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

2. Олег Сергеевич Гайдукевич

Олег Гайдукевич.
Источник: Официальный сайт либерально-демократической партии Беларуси

Гайдукевич представляет либерально-демократическое крыло.

Партия
Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ)
Год рождения
1977
Место рождения
Минск
Деятельность
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Образование
Высшее (Академия МВД Белоруссии)
Место проживания
Минск

Основные цели в предвыборной программе кандидата

Предвыборная программа Олега Гайдукевича основывается на ценностях патриотизма, утверждении национального суверенитета республики. Политик неоднократно выступал против западных санкций, призывал к наказанию представителей антигосударственной оппозиции.

3. Сергей Александрович Сыранков

Сергей Сыранков.
Источник: Группа ВКонтакте Коммунистической партии Беларуси

Сергей Сыранков, выдвигаясь на пост главы республики, заявил, что идет на выборы не против, а вместе с президентом.

Партия
Коммунистическая партия Беларуси
Год рождения
1983
Место рождения
Краснополье Могилевской области
Деятельность
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси
Образование
Высшее (факультет иностранных языков Могилевского государственного университета)
Место проживания
Минск

Основные цели в предвыборной программе кандидата

Программа коммуниста в большей мере ориентирована на социальную повестку. Учитывая, что кандидат представляет левые политические силы, защита трудящихся и соблюдение социальных гарантий занимают важное место в предвыборной повестке кандидата. Сыранков выступает также за развитие более тесных отношений с Китаем.

4. Александр Николаевич Хижняк

Александр Хижняк.
Источник: Республиканская партия труда и справедливости

Политическая программа Александра Хижняка также основана на утверждении социальных ценностей.

Партия
Республиканская партия труда и справедливости
Год рождения
1978
Место рождения
Хойники Гомельской области
Деятельность
Директор Белорусского НИИП градостроительства
Образование
Высшее (Белорусский коммерческий университет управления, Академия управления при Президенте РБ)
Место проживания
Минск

Основные цели в предвыборной программе кандидата

В центре программы Хижняка — понятия «справедливость» и «ответственность». Партия считает своей основной задачей выстраивание диалога между государством и гражданским обществом.

5. Анна Анатольевна Канопацкая

Анна Канопацкая.
Источник: ePramova/CC BY 3.0|wikipedia

В отличие от остальных кандидатов, Анна Канопацкая находится в оппозиции действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Партия
Беспартийная
Год рождения
1976
Место рождения
Минск
Деятельность
Индивидуальный предприниматель
Образование
Высшее (Белорусский государственный университет, юридический факультет)
Место проживания
Минск

Основные цели в предвыборной программе кандидата

Ранее Конопацкая выступала за разрыв союзных отношений с Россией, выход из ОДКБ, за развитие более тесных политических и экономических связей с Евросоюзом.

Кандидаты, заявившие о выходе из борьбы за должность президента

На пост президента Белоруссии изначально собирались баллотироваться также Сергей Бобриков и Ольга Чемоданова. Однако 12 ноября 2024 года оба кандидата сняли свои кандидатуры, призвав их сторонников проголосовать за Александра Лукашенко.

1. Ольга Николаевна Чемоданова

Ольга Чемоданова.
Источник: Администрация Октябрьского района г. Минска

Карьера в органах власти и правоохранительной системе Белоруссии характеризует Ольгу Чемоданову как преданную сторонницу действующего главы государства Александра Лукашенко. Вскоре после регистрации она сняла свою кандидатуру.

Партия
Беспартийная
Год рождения
1977
Место рождения
д. Острошицкий Городок, Минский район БССР
Деятельность
Начальник главного идеологического управления и по делам молодежи Минского городского исполкома
Образование
Высшее (Белорусский государственный университет, белорусский язык и литература)
Место проживания
Минск

Основные цели в предвыборной программе кандидата

Предвыборная программа Чемодановой фактически ничем не отличается от действующего курса Минска и основана на патриотизме и социальной справедливости.

2. Сергей Валентинович Бобриков

Сергей Бобриков.
Источник: Сайт партии "Белая Русь"

Прослуживший большую часть жизни в Вооруженных силах СССР и Белоруссии, Сергей Бобриков никогда не был замечен в оппозиционных настроениях по отношению к действующему президенту страны. Его политическая платформа мало чем отличается от программы Александра Лукашенко.

ПартияБелорусская партия «Белая Русь»
Год рождения
1962
Место рождения
Лепель Витебской области
Деятельность
Председатель Белорусского союза офицеров, заместитель начальника консультативного отдела Минобороны РБ
Образование
Высшее (Коломенское высшее артиллерийское командное училище, Военная артиллерийская академия, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации)
Место проживания
Минск

Основные цели в предвыборной программе кандидата

Основной упор Бобриков делал на утверждении ценностей патриотизма и социальной справедливости, уважения к людям труда и военнослужащим, защите национальных интересов. В конечном итоге он снял свою кандидатуру в поддержку Александра Лукашенко.

Главное о кандидатах в президенты Белоруссии в 2025 году

Важная информация, которую стоит запомнить о грядущих выборах в республике:

1. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Кандидатом в президенты РБ может стать гражданин этой страны по рождению, достигший возраста 40 лет и обладающий избирательным правом.

2. На предстоящих президентских выборах в Белоруссии в качестве кандидатов участвуют действующий глава государства Александр Лукашенко, политики Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Анна Канопацкая.

3. Свои кандидатуры 12 ноября 2024 года сняли Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков. Своих сторонников они призвали проголосовать за Александра Лукашенко.

4. Все кандидаты в президенты Белоруссии, за исключением Анны Канопацкой, придерживаются похожих идеологических принципов. Они ориентируются на патриотические ценности, защиту национального суверенитета и дружбу с Россией. Что касается Канопацкой, то она придерживается курса на развитие сотрудничества с Евросоюзом и Западом в целом.

Список источников

1. Конституция Республики Беларусь. Сайт президента Республики Беларусь.

2. В Беларуси завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. 2024.

3. Сергей Сыранков: «Мы идем на выборы не вместо, а вместе с Президентом». Минские новости. 2024.

4. РПТС впервые за 30 лет выдвигает кандидата в Президенты. Республиканская партия труда и справедливости. 2024.

5. Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное. РБК. 2020.