Нацпроекты стали чаще узнавать в Хабаровском крае

В стране за три года выросла узнаваемость бренда «Национальные проекты России». По данным исследований АНО «Национальные приоритеты» и IFORS, которые были проведены в ноябре и декабре текущего года, показатель достиг 91%. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Это самая высокая цифра за три года, пока идут измерения. Во время исследования был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте старше 18 лет. Хабаровский край принимает участие в 14 нацпроектах. Ключевыми по узнаваемости стали «Демография» и «Здравоохранение».
«В рамках нацпроекта “Демография” в Хабаровском крае семьям с детьми регулярно оказывают различные меры поддержки. Так, с 2019 года 21,8 тысячи семей получили единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка, в том числе с начала 2024 года — 2644 семьи. Порядка 20 тысяч семей получили региональный материнский капитал, в том числе 2222 семьи в этом году. Также за все время реализации нацпроекта выполнено 7,5 тысячи процедур ЭКО, в том числе более 1000 процедур в текущем году. Со следующего года стартует новый национальный проект “Семья”, который станет продолжением нацпроекта “Демография”, — рассказали в министерстве соцзащиты края.
Лидером по узнаваемости оказался нацпроект «Здравоохранение». С 2019 года в регионе построили 17 объектов, капитально отремонтировали больше 30, купили восемь мобильных медицинских комплексов и 59 автомобилей. Основная работа будет продолжена в новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь».
С 2025 года запланировано участие Хабаровского края в реализации 12 новых нацпроектов. Благодаря этому регион продолжит обновление и оснащение объектов соцсферы, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальных систем, благоустройство общественных территорий, ремонт дорожной сети, поддержку малого и среднего бизнеса.