Нацпроекты стали чаще узнавать в Хабаровском крае

«В рамках нацпроекта “Демография” в Хабаровском крае семьям с детьми регулярно оказывают различные меры поддержки. Так, с 2019 года 21,8 тысячи семей получили единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка, в том числе с начала 2024 года — 2644 семьи. Порядка 20 тысяч семей получили региональный материнский капитал, в том числе 2222 семьи в этом году. Также за все время реализации нацпроекта выполнено 7,5 тысячи процедур ЭКО, в том числе более 1000 процедур в текущем году. Со следующего года стартует новый национальный проект “Семья”, который станет продолжением нацпроекта “Демография”, — рассказали в министерстве соцзащиты края.