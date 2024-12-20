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СФ одобрил закон о приостановке запрета деятельности террористических организаций

Совет Федерации на пленарном заседании 20 декабря одобрил закон о приостановке запрета деятельности террористической организации.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о поправках к федеральному закону «О противодействии терроризму», принятому в 2006 году.

Уточняется, что запрет деятельности организации может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя. Если суд вынесет положительное решение, в список запрещенных в России террористических организаций внесут изменения.

При этом приостановка возможна, если организация прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма» или совершение соответствующих преступлений.

Ранее, 26 ноября, в Государственную думу внесли законопроект, предлагающий ввести механизм временного приостановления запрета деятельности организации, которая признана в России террористической.

Совет Федерации