СФ одобрил закон о приостановке запрета деятельности террористических организаций

Речь идет о поправках к федеральному закону «О противодействии терроризму», принятому в 2006 году.
Уточняется, что запрет деятельности организации может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя. Если суд вынесет положительное решение, в список запрещенных в России террористических организаций внесут изменения.
При этом приостановка возможна, если организация прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма» или совершение соответствующих преступлений.
Ранее, 26 ноября, в Государственную думу внесли законопроект, предлагающий ввести механизм временного приостановления запрета деятельности организации, которая признана в России террористической.