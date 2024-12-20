Эксперт раскрыл, согласится ли Запад на дуэль с «Орешником»

С предложением провести дуэль между странами Запада и РФ выступил президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря. Он, комментируя заявления европейских экспертов о возможностях комплекса «Орешник», предложил на практике проверить, смогут ли средства ПВО западного производства справиться с новой российской ракетой. Владимир Путин уверенно заявил, что европейская техника не сможет противодействовать российскому комплексу.
Виктор Литовкин согласен с президентом. Эксперт считает, что системы ПРО, стоящие на вооружении НАТО, не способны противоборствовать с «Орешником».
«Для того чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам, средства поражения систем ПВО или ПРО должны иметь скорость выше, чем скорость у “Орешника”. Таких скоростей нет ни у THAAD, ни у Patriot, ни у одной системы ПВО или ПРО, ни у американской, ни у немецкой, ни у французской, ни у английской. В данный момент нет в мире таких систем, они не созданы», — рассказал Литовкин «Инфо 24».
Полковник в отставке подчеркнул, что спецоперация разрушила представления мирового сообщества о превосходстве западного оружия. Это подтверждает не только «Орешник». Выставка трофейной и уничтоженной военной натовской техники — это тоже свидетельство, что вооружение западного производства имеет много слабых мест.
Эксперт отметил, что в НАТО всегда утверждали, что их Patriot лучший в мире, но потом сами признали, что российские военные уничтожили на Украине четыре таких комплекса. Литовкин уверен, что технологическая дуэль с «Орешником» не будет реализована, как и другие соревнования между российской и западной боевой техникой.
Впервые баллистическую ракету средней дальности Россия применила в ноябре. «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении ударили по украинскому оборонному заводу «Южмаш» в Днепре в ответ на атаки ВСУ с применением западных дальнобойных ракет. 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании «Орешника».