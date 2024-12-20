Эксперт раскрыл, согласится ли Запад на дуэль с «Орешником»

«Для того чтобы противостоять гиперзвуковым ракетам, средства поражения систем ПВО или ПРО должны иметь скорость выше, чем скорость у “Орешника”. Таких скоростей нет ни у THAAD, ни у Patriot, ни у одной системы ПВО или ПРО, ни у американской, ни у немецкой, ни у французской, ни у английской. В данный момент нет в мире таких систем, они не созданы», — рассказал Литовкин «Инфо 24».