Путин удивился, когда Песков назвал белорусского блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем

Сообщается, что Песков сказал, что на конференции по итогам года присутствует «нетрадиционный гость», подразумевая белорусского блогера Влада Бумагу (еще один его псевдоним — Влад А4). Президент России удивился подобной характеристике и в шутку спросил о том, в каком смысле блогер является «нетрадиционным».