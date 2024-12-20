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Путин удивился, когда Песков назвал белорусского блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем

Путин удивился, что Песков назвал белоруса Влада А4 нетрадиционным гостем.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин удивился, когда пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал белорусского блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем на конференции по итогам 2024 года, которая состоялась в Москве 19 декабря, пишет kp.ru.

Сообщается, что Песков сказал, что на конференции по итогам года присутствует «нетрадиционный гость», подразумевая белорусского блогера Влада Бумагу (еще один его псевдоним — Влад А4). Президент России удивился подобной характеристике и в шутку спросил о том, в каком смысле блогер является «нетрадиционным».

— В каком смысле? — спросил Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в РФ.

Кроме того, Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия: «Бумага в известной игре сильнее камня».

Также белорусский блогер Влад Бумага спросил у Путина, какой контент транслировать молодежи, и рассказал о рождении дочери.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам КГБ, сказав про политические решения.