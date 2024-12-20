Путин удивился, когда Песков назвал белорусского блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем

Президент России Владимир Путин удивился, когда пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал белорусского блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем на конференции по итогам 2024 года, которая состоялась в Москве 19 декабря, пишет kp.ru.
Сообщается, что Песков сказал, что на конференции по итогам года присутствует «нетрадиционный гость», подразумевая белорусского блогера Влада Бумагу (еще один его псевдоним — Влад А4). Президент России удивился подобной характеристике и в шутку спросил о том, в каком смысле блогер является «нетрадиционным».
— В каком смысле? — спросил Владимир Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в РФ.
Кроме того, Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия: «Бумага в известной игре сильнее камня».
Также белорусский блогер Влад Бумага спросил у Путина, какой контент транслировать молодежи, и рассказал о рождении дочери.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам КГБ, сказав про политические решения.