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В России заявили о неготовности Запада к прагматичному диалогу с Россией

Западные страны не готовы к прагматичному диалогу с Россией, а также к тому, чтобы начать переговорный процесс и урегулировать конфликт на Украине. Об этом в интервью kp.ru рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Источник: Агентство «Москва»

Он согласился с тем, что двустороннее сотрудничество демонстрировали НАТО и Евросоюз.

«Брюссель закрыл небо для российских самолетов, запретил российские СМИ, вводит все новые санкции и визовые ограничения. Евросоюзом и НАТО ведется “гибридная” война против нашей страны. Конфронтационные антироссийские пассажи закладываются в каждый доктринальный документ, выпускаемый эсэсовцами или натовцами», — сказал Грушко.

По его словам, западные политики обвиняют своих коллег, которые готовы наладить отношения с Россией, в предательстве интересов Запада.

До этого Александр Грушко заявил, что Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной. Общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает Грушко. Он отметил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу прямой угрозой безопасности и НАТО в «непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей».

НАТО
ЕС