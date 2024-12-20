В России заявили о неготовности Запада к прагматичному диалогу с Россией

До этого Александр Грушко заявил, что Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной. Общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает Грушко. Он отметил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу прямой угрозой безопасности и НАТО в «непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей».