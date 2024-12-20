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Польша приняла важное решение по трудовым мигрантам, которое коснется белорусов

В Польше приняли важное решение по трудовым мигрантам, оно затронет белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Польша приняла важное решение по трудовым мигрантам, которое коснется и белорусов. Подробности рассказали в Минразвития Польши, пишет officelife.media.

Отмечается, что правительство Польши приняло решение отказаться от идеи выдавать иностранцам разрешения на работу, только если их нанимают по трудовому договору. Это значит, что иностранные граждане и далее смогут работать в стране по гражданско-правовым договорам.

Сказано, что требование о заключении полноценных договоров (речь идет о так называемой Umowe o prac) и выдаче на их основании рабочих виз должны были стать новшеством проекта закона об условиях предоставления работы иностранным гражданам, который сейчас как раз разрабатывается в Польше.

Однако указанная идея вызвала критику со стороны как бизнес-сообщества, так и ряда государственных структур. Их представители обратили внимание на то, что подобное спровоцирует кризис на рынке труда, а также повысит затраты нанимателей.

Тем временем власти Литвы запретили принимать граждан Беларуси, России и Китая в армию.

Ранее власти Эстонии запретили жителям участвовать в мероприятиях в Беларуси.

Также мы писали, что консульский сбор за польскую визу повысится для белорусов до 60 евро с 1 января 2025.