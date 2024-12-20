Польша приняла важное решение по трудовым мигрантам, которое коснется белорусов

Сказано, что требование о заключении полноценных договоров (речь идет о так называемой Umowe o prac) и выдаче на их основании рабочих виз должны были стать новшеством проекта закона об условиях предоставления работы иностранным гражданам, который сейчас как раз разрабатывается в Польше.