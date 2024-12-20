Мантуров исполнит мечты 12 детей с «Елки желаний»

Первый вице-премьер принял участие в акции «Елка желаний». Мантуров снял с новогодней елки сразу двенадцать шариков с желаниями. Логунов Данил и Московской области сможет побывать на заводе по производству промышленной техники, Габдрахманов Ратмир из Казани — попробовать себя в роли авиаинженера, а Лозянов Михаил из Волгограда побудет в роли специалиста санитарной авиации.