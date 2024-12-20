Мантуров исполнит мечты 12 детей с «Елки желаний»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнит новогодние мечты двенадцати ребят в рамках акции «Елка желаний».
Первый вице-премьер принял участие в акции «Елка желаний». Мантуров снял с новогодней елки сразу двенадцать шариков с желаниями. Логунов Данил и Московской области сможет побывать на заводе по производству промышленной техники, Габдрахманов Ратмир из Казани — попробовать себя в роли авиаинженера, а Лозянов Михаил из Волгограда побудет в роли специалиста санитарной авиации.
Кротовой Милане из Москвы Мантуров пообещал устроить встречу с Егором Кридом за кулисами его концерта, а Галееву Руслану из Салавата — организовать встречу с пианистом Денисом Мацуевым. О встрече со знаменитостью мечтает и Вадим Титов из Петрозаводска, его Мантуров познакомит с Никитой Панфиловым.
Ефимов Даниил из ЛНР получит 3D-принтер, а Говорухин Дмитрий из Москвы сможет пройти детский курс по вождению мотоцикла.
Для Валерии Перепелкиной из Москвы вице-премьер организует погружение с аквалангом, а Лаврентьев Валерий сможет побывать в Уральских горах.
Еще двое детей побывают на экскурсиях по заводам: — Стрельцов Максим из Калужской области — на автомобилестроительном, а Павел Ипатов из Кирова — на вагоностроительном.