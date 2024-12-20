Замглавы МИД РФ: НАТО готовится к военному противостоянию с Россией

О курсе НАТО дипломат рассказал в интервью «Комсомольской правде». По мнению Александра Грушко, Россия явно демонстрирует миру свою заинтересованность в недопущении прямого столкновения, в том числе показывая свои военные возможности.
Страны Запада, напротив, стремятся обеспечить свое преимущество во всех операционных средах: увеличивают количество военнослужащих на границах с Россией, проводят учения, совершенствуют логистические пути для перемещения военного контингента и техники. Планы обороны, которые сейчас разрабатываются альянсом, схожи с планами времен Холодной войны.
В США 19 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления заверил, что Вашингтон не заинтересован в прямом противостоянии с Россией как с ядерной державой.