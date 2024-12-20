Замглавы МИД РФ: НАТО готовится к военному противостоянию с Россией

Страны Запада, напротив, стремятся обеспечить свое преимущество во всех операционных средах: увеличивают количество военнослужащих на границах с Россией, проводят учения, совершенствуют логистические пути для перемещения военного контингента и техники. Планы обороны, которые сейчас разрабатываются альянсом, схожи с планами времен Холодной войны.