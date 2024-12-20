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Замглавы МИД РФ: НАТО готовится к военному противостоянию с Россией

Действия стран НАТО в Европе свидетельствуют о подготовке Североатлантического альянса к вооруженному конфликту с Россией. Так считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О курсе НАТО дипломат рассказал в интервью «Комсомольской правде». По мнению Александра Грушко, Россия явно демонстрирует миру свою заинтересованность в недопущении прямого столкновения, в том числе показывая свои военные возможности.

Страны Запада, напротив, стремятся обеспечить свое преимущество во всех операционных средах: увеличивают количество военнослужащих на границах с Россией, проводят учения, совершенствуют логистические пути для перемещения военного контингента и техники. Планы обороны, которые сейчас разрабатываются альянсом, схожи с планами времен Холодной войны.

«Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — цитирует заместителя главы МИД РФ «Ведомости».

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия должна быть готовой к конфликту с НАТО в течение ближайших десяти лет. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия предупреждает страны Запада о недопустимости прямого военного конфликта.

В США 19 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления заверил, что Вашингтон не заинтересован в прямом противостоянии с Россией как с ядерной державой.

НАТО