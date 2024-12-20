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ВСУ запускали ложные цели: Развожаев объяснил, почему воздушная тревога была короткой

Развожаев объяснил воздушную тревогу запуском ложных целей со стороны ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Непродолжительная воздушная тревога в Севастополе связана с тем, что в пятницу, 20 декабря, ВСУ запускали ложные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 10.41. Общественный транспорт в городе-герое приостановил движение. В 10.55 был объявлен отбой. Общественный транспорт возобновил движение.

«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели».

отметил Развожаев

Губернатор призвал жителей в любом случае не пренебрегать мерами безопасности в случаях, когда объявляют воздушную тревогу.