ВСУ запускали ложные цели: Развожаев объяснил, почему воздушная тревога была короткой

Непродолжительная воздушная тревога в Севастополе связана с тем, что в пятницу, 20 декабря, ВСУ запускали ложные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 10.41. Общественный транспорт в городе-герое приостановил движение. В 10.55 был объявлен отбой. Общественный транспорт возобновил движение.
«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели».
Губернатор призвал жителей в любом случае не пренебрегать мерами безопасности в случаях, когда объявляют воздушную тревогу.