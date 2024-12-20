Медведев увидел в оскорблении Зеленским Путина сигнал для Трампа

Так он прокомментировал реакцию украинского президента Владимира Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина о возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» с использованием баллистической ракеты средней дальности «Орешник». «Пусть определят какой-то объект для поражения… скажем, в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар “Орешником”. И посмотрим, что будет», — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, есть ли уязвимости у «Орешника», о которых заявляют западные эксперты.