Медведев увидел в оскорблении Зеленским Путина сигнал для Трампа

Лидер большой страны должен быть «предельно вежливым и корректным», а публичные оскорбления «освобождают от необходимости соблюдать приличия», заявил в телеграм-канале зампред российского Совбеза, экс-президент России Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал реакцию украинского президента Владимира Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина о возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» с использованием баллистической ракеты средней дальности «Орешник». «Пусть определят какой-то объект для поражения… скажем, в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар “Орешником”. И посмотрим, что будет», — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, есть ли уязвимости у «Орешника», о которых заявляют западные эксперты.
В Кремле расценили резкую реакцию Зеленского на это заявление как хамство, отметив, что это объясняется эмоциональной перегрузкой.
Медведев считает, что Зеленский использовал оскорбления не потому, что «нервишки сдали». По его мнению, украинский лидер «показал средний палец» избранному президенту США Дональду Трампу (вступит в должность 20 января), который заявляет, что приложит усилия для мирного урегулирования конфликта. «Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие», — такой смысл видит Медведев в риторике украинского президента.
По словам зампреда Совбеза России, Зеленский «ставит на войну», поскольку осознает, что не сможет переизбраться на пост президента Украины. Путин заявлял, что переговоры с украинским президентом возможны только в случае его победы на выборах. Пока легальной властью, с которой можно вести диалог, российский президент считает Верховную Раду и ее председателя Руслана Стефанчука.
Зеленский является президентом Украины с 2019 года. Этой весной на Украине должны были пройти президентские выборы, однако их не назначили из-за введенного в стране 24 февраля военного положения.
«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе этой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.
В настоящее время «Орешник» — единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.