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На пост главы Самары комиссией губдумы рекомендован Иван Носков и Елена Свиридова

Комиссия Самарской губернской думы рекомендовала депутатам гордумы двух кандидатов на пост главы Самары — и. о. главы города Ивана Носкова и председателя Летниковского сельского потребительского общества Елену Свиридову.

Источник: Коммерсантъ

Всего на конкурс подали документы семеро человек. Помимо Ивана Носкова и Елены Свиридовой возглавить городскую администрацию изъявили желание помощник депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ) Дмитрий Асеев, владелец роботизированных автомоек Александр Перевалов (оба — депутаты Октябрьского района Самары), преподаватель Самарского государственного технического университета Роман Исаев, сотрудник АНО «Финансовая кладовая» Виктор Русин и руководитель учебного центра ООО «НефтеТехМонтаж» Олег Серов. Прием документов завершился неделю назад, 17 декабря. Имя нового градоначальника объявят сегодня, 20 декабря.

Полномочия предыдущего главы Самары Елены Лапушкиной были досрочно прекращены 15 ноября, она назначена уполномоченной по правам человека в регионе.