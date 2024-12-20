На пост главы Самары комиссией губдумы рекомендован Иван Носков и Елена Свиридова

Всего на конкурс подали документы семеро человек. Помимо Ивана Носкова и Елены Свиридовой возглавить городскую администрацию изъявили желание помощник депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ) Дмитрий Асеев, владелец роботизированных автомоек Александр Перевалов (оба — депутаты Октябрьского района Самары), преподаватель Самарского государственного технического университета Роман Исаев, сотрудник АНО «Финансовая кладовая» Виктор Русин и руководитель учебного центра ООО «НефтеТехМонтаж» Олег Серов. Прием документов завершился неделю назад, 17 декабря. Имя нового градоначальника объявят сегодня, 20 декабря.