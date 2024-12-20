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Нижегородские депутаты остались без выезда за границу

Нижегородские депутаты, обладающие сведениями особой секретности и важности, смогут выезжать за границу только в особом порядке.

Источник: Reuters

Такое решение приняли на заседании Законодательного Собрания.

Председатель может запретить выезд за рубеж на определенный срок, но не более пяти лет — срока депутатских полномочий. В случае ограничения права на выезд депутат должен сдать загранпаспорт на временное хранение. Аналогичные ограничения введены для госслужащих и глав муниципалитетов.

Председатель регионального Парламента, Евгений Люлин уточнил, что это ограничение коснется только президиума, да и то не всех его представителей. Также, Председатель ЗСНО предположил, что под действие нового положения попадут только он сам и его заместитель Дмитрий Краснов.