Нижегородские депутаты остались без выезда за границу

Такое решение приняли на заседании Законодательного Собрания.
Председатель может запретить выезд за рубеж на определенный срок, но не более пяти лет — срока депутатских полномочий. В случае ограничения права на выезд депутат должен сдать загранпаспорт на временное хранение. Аналогичные ограничения введены для госслужащих и глав муниципалитетов.
Председатель регионального Парламента, Евгений Люлин уточнил, что это ограничение коснется только президиума, да и то не всех его представителей. Также, Председатель ЗСНО предположил, что под действие нового положения попадут только он сам и его заместитель Дмитрий Краснов.