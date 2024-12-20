Лидеру приморской КПРФ придется отдать государству 10 млн рублей за элитную квартиру

В частности, речь идет о еще одной квартире в ЖК «Аквамарин», записанной на младшего брата коммуниста Василия. Надзорное ведомство установило, что Долгачев младший является собственником квартиры площадью 145 кв. м., купленной в 2021 году у того же застройщика за 14,2 млн рублей. Договор купли-продажи не содержит сведений об использовании ипотеки. При этом сведений о доходах собственника прокуратурой не установлено, кроме 3 тысяч рублей в 2016 году. В то же время ведомство выяснило, что депутат в 2021 году оплачивал квитанции за содержание жилья по обеим квартирам.