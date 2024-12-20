Лидеру приморской КПРФ придется отдать государству 10 млн рублей за элитную квартиру

Фрунзенский районный суд Владивостока 20 декабря вынес решение по иску прокурора Приморского края Сергея Столярова к вице-спикеру Заксобрания, лидеру краевой ячейки КПРФ Анатолию Долгачеву о превышении его задекларированных доходов над расходами. Коммунист не смог подтвердить происхождение большей части средств, на которые купил элитную 4-комнатную квартиру в самом высоком на Дальнем Востоке небоскребе ЖК «Аквамарин». Суд постановил взыскать с депутата более 10 млн рублей неподтвержденного дохода, частично удовлетворив требования прокурора. Последнее заседание по ходатайству депутата проходило в закрытом от СМИ и общественности режиме, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке завершилось рассмотрение иска краевого прокурора Сергея Столярова к депутату Заксобрания Анатолию Долгачеву, руководителю фракции КПРФ, работающему третий созыв в региональном парламенте на постоянной основе (за зарплату).
История началась в 2021 году, когда депутат приобрел 4-комнатную квартиру площадью 114,2 кв. м в элитном ЖК «Аквамарин», расположенном на берегу Амурского залива в районе бухты Федорова. 44-этажный небоскреб соседствует с 5-звездочным отелем Rodina в МФК «Бурный». Застройщиком выступает ООО СП «Строитель». Основным владельцем компании является Сейран Оганесян, отец депутата Артавазда Оганесяна, который дважды избирался в региональный парламент через общую часть списка КПРФ, последний раз — в 2021 году.
В те времена Долгачев купил квартиру за 15 млн рублей. Однако надзорное ведомство в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам, изучив его декларации, пришло к выводу, что покупка была депутату-коммунисту не по карману.
В июне 2024 года во Фрунзенский районный суд Владивостока поступил соответствующий иск. При этом истцом выступил лично прокурор Приморского края. Надзорное ведомство потребовало обратить спорную квартиру парламентария в доход государства. В свою очередь депутат дал пояснения, что кроме ипотеки использовал займы у знакомых, с которыми впоследствии рассчитался за счет продажи других объектов недвижимости.
Состоявшееся сегодня заседание по ходатайству Анатолия Долгачева прошло в закрытом режиме. По его итогу суд вынес решение частично удовлетворить исковые требования прокурора. Поскольку квартира находится в залоге у банка, обратить ее в доход государства можно, но хлопотно. Суд постановил взыскать с Долгачева неподтвержденный доход.
«С ответчика взыскана в доход Российской Федерации сумма в размере 10 млн 170 рублей», — уточнили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владивостока.
Решение не вступило в законную силу. У Анатолия Долгачева есть месяц на его обжалование. После этого, в случае отсутствия апелляции, либо добровольно, либо принудительно эта сумма будет обращена к взысканию.
Редакции неизвестно, планирует ли депутат оспаривать решение.
В ходе рассмотрения иска прокуратура заявляла о наличии иных объектов недвижимости, по которым требуется проверка, т.к. есть основания полагать, что депутат нес на них расходы в тот же период — в 2021 году.
В частности, речь идет о еще одной квартире в ЖК «Аквамарин», записанной на младшего брата коммуниста Василия. Надзорное ведомство установило, что Долгачев младший является собственником квартиры площадью 145 кв. м., купленной в 2021 году у того же застройщика за 14,2 млн рублей. Договор купли-продажи не содержит сведений об использовании ипотеки. При этом сведений о доходах собственника прокуратурой не установлено, кроме 3 тысяч рублей в 2016 году. В то же время ведомство выяснило, что депутат в 2021 году оплачивал квитанции за содержание жилья по обеим квартирам.
Как стало известно ИА PrimaMedia от источников, знакомых с ситуацией, в период судебного разбирательства по этой квартире был оформлен договор на ее возврат застройщику.
Кроме того, надзорное ведомство заявляло о наличии у коммуниста в 2021 году расходов по строительству дома в пригороде Владивостока, в районе Сахарного ключа, и благоустройству земельного участка. Провести обследование во владениях депутата не удалось, потому что он отказывал прокурору в доступе на объект.
По этой недвижимости прокуратура пока не заявляла требования. Как уточнили в суде, согласно резолютивной части решения, исковые требования были только по одному жилому помещению.
Сам Анатолий Долгачев отказывается комментировать судебное разбирательство. Меж тем первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин публично поддержал его в споре с прокурором края. В интервью ИА PrimaMedia он заявил, что связывает это дело с попытками давления на КПРФ.
«С моей точки зрения, там все сходится. Считаю, что эта история больше носит не юридический характер. Это такая попытка, в том числе и через сливы в СМИ, в какой-то мере нашу партию дискредитировать», — сказал Юрий Афонин.
Отметим, что в ноябре Анатолий Долгачев, возглавляющий ПКО КПРФ с 2016 года, был переизбран первым секретарем крайкома на очередной срок. Конференция прошла со скандалом. В ее начале треть делегатов покинула мероприятие в знак протеста, заявив, что счетная комиссия не учла их предложения, а также сославшись на нарушения устава при проведении конференции. Некоторые делегаты настаивали на переносе конференции до вынесения решения по иску краевого прокурора к Долгачеву.
17 декабря Бюро ПКО КПРФ исключило из партии 16 человек, выступивших с демонстративным протестом на конференции. Из рядов КПРФ исключены депутат краевого парламента Александр Сустов, экс-глава краевой ячейки, бывший депутат Госдумы Владимир Гришуков и руководство, в общей сложности, шести крупнейших местных отделений партии.