Латвия с 2025 года вводит новые правила въезда на свою территорию

По данным МИД, молдаване, собирающиеся проехать транзитом или в Латвию, обязаны задекларировать транспортные средства, зарегистрированные в Республике Молдова, до пересечения границы с латвийским государством, используя электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), доступные на платформе E-CSDD pakalpojumi.
Сообщается, что декларация будет бесплатной и заполняется в режиме онлайн, без аутентификации, но требует подтверждения адреса электронной почты. Требуемые данные включают:
- марку, модель и страну регистрации транспортного средства;
- регистрационный номер транспортного средства;
- данные владельца или хранителя транспортного средства;
- период использования транспортного средства в Латвии.
Транспортные средства, принадлежащие лицам с дипломатическим иммунитетом или используемые для официальных или технических миссий дипломатических представительств или международных организаций, включая транзит, не будут подпадать под действие новых правил.
За отсутствие декларации предусмотрены штрафы от 55 до 140 евро.