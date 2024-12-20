Латвия с 2025 года вводит новые правила въезда на свою территорию

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы предупреждает граждан, путешествующих или следующих транзитом через Латвийскую Республику на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Молдова, что с 1 января 2025 года латвийское государство вводит новые правила въезда на свою территорию.