Депутаты Гордумы поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова

Городская Дума приняла решение по результатам публичных слушаний, которые состоялись 16 декабря 2024 года. В ходе обсуждения большинство участников поддержали инициативу Совета депутатов Кстовского муниципального округа об объединении. Протокол публичных слушаний был утвержден организационным комитетом 18 декабря 2024 года. Решение городской Думы Нижнего Новгорода будет направлено Совету депутатов Кстовского муниципального округа. Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы поддержали передачу двух объектов в Нижегородском районе в госсобственность.