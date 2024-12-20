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В Красноярском крае появятся «Населенные пункты трудовой доблести»

В Законодательном Собрании Красноярского края во втором чтении приняли закон о почетном звании «Населенный пункт трудовой доблести».

Источник: Reuters

Краевой закон направлен на увековечивание мужества, стойкости и самоотверженности тружеников сел и малых городов, внесших весомый вклад в достижение победы над фашистской Германией. Жители Красноярского края с первых дней войны и до победного Мая 1945 года исполняли свой долг перед Родиной в тылу. Они не только снабжали фронт продовольствием, товарами военного назначения, но и первыми приняли на себя все тяготы восстановления народного хозяйства в послевоенный период.

Закон устанавливает основания и порядок присвоения почетного звания населенным пунктам Красноярского края. Это могут быть как села, так и города. Сейчас критериям соответствуют более 120 населенных пунктов.

Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова отметила, что закон нашел широкий отклик среди жителей края: «Многие вспоминали трудовые подвиги своих родных, известных им коллективов. Люди уверены, что таких населенных пунктов значительно больше двадцати. Очевидно, что закон даст новый импульс поиску документальных подтверждений вклада в Победу наших земляков в архивах. Это очень важно накануне юбилейного года».

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