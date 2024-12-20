В Красноярском крае появятся «Населенные пункты трудовой доблести»

Краевой закон направлен на увековечивание мужества, стойкости и самоотверженности тружеников сел и малых городов, внесших весомый вклад в достижение победы над фашистской Германией. Жители Красноярского края с первых дней войны и до победного Мая 1945 года исполняли свой долг перед Родиной в тылу. Они не только снабжали фронт продовольствием, товарами военного назначения, но и первыми приняли на себя все тяготы восстановления народного хозяйства в послевоенный период.