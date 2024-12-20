В преддверии Дня энергетика Аксенов наградил работников «Крымэнерго»

В преддверии Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды лучшим представителям энергетической отрасли региона.
Глава Республики Крым подчеркнул, что энергетика является одной из ключевых составляющих экономики. Стабильность в этой сфере является залогом бесперебойного функционирования предприятий и учреждений, а также обеспечения жилых домов светом и теплом.
За последнее время в энергетической отрасли Крыма произошли заметные улучшения. Работа стала более качественной и эффективной, а скорость принятия решений и выполнения задач значительно возросла. Жители Крыма подтверждают это, выражая свою благодарность.
«Благодарю за работу и руководство ГУП РК “Крымэнерго”, и каждого сотрудника. Вы не раз доказали высокий уровень своего профессионализма, в том числе в самых сложных и критических ситуациях», — подчеркнул Аксенов, обращаясь к энергетикам.