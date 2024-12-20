В преддверии Дня энергетика Аксенов наградил работников «Крымэнерго»

«Благодарю за работу и руководство ГУП РК “Крымэнерго”, и каждого сотрудника. Вы не раз доказали высокий уровень своего профессионализма, в том числе в самых сложных и критических ситуациях», — подчеркнул Аксенов, обращаясь к энергетикам.