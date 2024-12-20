Алексей Текслер: ФСБ защищает целостность России и её суверенитет

Алексей Текслер обратился к сотрудникам ФСБ и искренне поблагодарил их за профессионализм, верность долгу перед Родиной и самоотверженность, служение на благо Родины и противостояние внешним угрозам. Упомянул губернатор также их вклад в специальную военную операцию. Многие наши сограждане принимают в ней своё участие, и чекисты в этом отношении исключением не являются.