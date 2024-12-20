Алексей Текслер: ФСБ защищает целостность России и её суверенитет

Работа ведомства сегодня очень важна, подчёркивает губернатор. Вклад ФСБ в дело защиты России, её национальных интересов, независимости, целостности и строя крайне велик. Чекисты противостоят угрозам терроризма и экстремизма, иностранным спецслужбам, а также внутренним врагам страны в лице коррупционеров и организованной преступности.
Алексей Текслер обратился к сотрудникам ФСБ и искренне поблагодарил их за профессионализм, верность долгу перед Родиной и самоотверженность, служение на благо Родины и противостояние внешним угрозам. Упомянул губернатор также их вклад в специальную военную операцию. Многие наши сограждане принимают в ней своё участие, и чекисты в этом отношении исключением не являются.
Напоследок глава Челябинской области пожелал нынешним сотрудникам и ветеранам ФСБ, которые уже завершили службу в органах, крепкого здоровья, успехов и благополучия.